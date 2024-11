Les CFF annoncent des liaisons directes avec Florence et Livourne dès 2026

Les CFF et Trenitalia ont annoncé vendredi qu'ils proposeront dès 2026 des trains directs de Zurich vers Florence et Livourne, et inversement. Une liaison supplémentaire sera aussi introduite entre Zurich, Milan et Venise

Le partenariat entre Trenitalia et les CFF a débuté en 2009 et est un succès, relèvent les CFF dans un communiqué. Les deux entreprises ferroviaires ont ainsi prolongé leur collaboration de plusieurs années en signant un nouvel accord de coopération. Saluant un "partenariat éprouvé", le directeur de Trenitalia Luigi Corradi a pour sa part dit s'attendre à ce que la demande de liaisons transfrontalières entre les deux pays augmente au cours des prochaines années. Des nouvelles rames Pour développer l'offre, les CFF ont commandé quatre nouvelles rames Giruno en février dernier. Celles-ci complètent la flotte existante de 29 rames déjà en service et les sept rames commandées en 2022. Les deux entreprises ferroviaires ont également présenté un nouveau train Eurocity qui circulera entre les deux pays et ont annoncé la modernisation des trains de Trenitalia. Ceux-ci sont équipés de housses de sièges en plastique 100% recyclé, de nouveaux services et d'un "design actualisé", selon l'entreprise. En 2023, les CFF et Trenitalia ont transporté environ 500'000 voyageurs de plus qu'en 2019 entre les deux pays. Au total 2,4 millions de personnes au total ont voyagé en train entre la Suisse et l'Italie l'année dernière. >> Lire aussi : Les CFF présentent leur premier train Intercity pendulaire entièrement rénové ats/boi