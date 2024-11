Les CFF annoncent davantage de trains nocturnes avec leur nouvel horaire

Si le nouvel horaire CFF bouleverse surtout les habitudes en Suisse romande, il connaît aussi des évolutions dans le reste de la Suisse. Mercredi, l'ex-régie fédérale annonce notamment de nouveaux trains nocturnes et davantage de liaisons vers les pays limitrophes.

On sait depuis le 15 novembre que la Suisse romande s’apprête à connaître son plus grand changement d’horaire depuis Rail 2000. Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le dimanche 15 décembre, offrira 15% de trains en plus en Suisse romande.

Mercredi, l'ex-régie fédérale a présenté le reste des changements apportés par le nouvel horaire. Celui-ci a un double objectif: améliorer la ponctualité et permettre la réalisation des nombreux travaux de construction en lien avec l’entretien et l’extension du réseau ferroviaire, écrivent les CFF dans un communiqué.

De nouveaux trains de nuit seront introduits en trafic grandes lignes et régional, ainsi que davantage de trains à destination des pays étrangers limitrophes. Le trafic pendulaire fera l’objet d’améliorations ponctuelles.

Trains nocturnes lors de huit week-ends

Dans le cadre d’un projet pilote, des trains de nuit circuleront sur la ligne Berne‒Olten–Zurich gare centrale–Zurich aéroport lors de huit week-ends, et entre Bienne et Genève-Aéroport ainsi qu’entre Fribourg/Sion et Genève- Aéroport durant plusieurs week-ends et jours fériés. Des améliorations seront aussi apportées aux réseaux régionaux de nuit les week-ends.

Un train supplémentaire circulera dans chaque sens entre Zurich et Munich. Les voyageuses et voyageurs pourront ainsi se rendre à Munich deux heures plus tôt le matin et rentrer à Zurich deux heures plus tard le soir. Un train direct sera mis en place tous les samedis de Genève-Aéroport à Locarno via Berne.

1600 trains spéciaux

Les CFF s'adapteront en outre au nombre record de manifestations dans toutes les régions de Suisse, avec notamment le Concours Eurovision de la chanson à Bâle, l’UEFA Women’s EURO 2025 ou la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne. Les CFF mettront en place près de 1600 trains spéciaux pour acheminer le public jusqu’aux sites de ces événements et d’autres, tels que des concerts dans des stades, des open airs et des fêtes populaires.

Les nombreux chantiers entraîneront parfois des temps de trajets plus longs ou obligeront les voyageuses et voyageurs à changer plus souvent de train, avertissent les CFF. Ces derniers recommandent dès lors à leur clientèle de consulter l’horaire en ligne sur CFF.ch ou dans l’application Mobile CFF avant chaque voyage.

L’introduction des nouveaux horaires CFF en Suisse romande a des répercussions sur les lignes BLS Berne–Morat/Neuchâtel. Dès le 15 décembre, les usagers bénéficieront d'une cadence semi-horaire sans changement entre Berne et Morat. Avec le changement d’horaires, la ligne Chiètres–Morat sera entièrement transférée à BLS. Les trains CFF de la S9 en provenance de Lausanne feront dorénavant demi-tour dès Morat, indique dans un communiqué distinct la compagnie BLS.

ats/asch