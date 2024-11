Les agriculteurs devront attendre 2026 pour être moins contrôlés, prévient Guy Parmelin

Les agriculteurs devront s'armer de patience avant de voir les contrôles, dont ils ont dénoncé le nombre lors de la révolte agricole, diminuer. Des mesures concrètes ne seront pas mises en place avant 2026, a déclaré Guy Parmelin vendredi à l'issue d'une table ronde.

Le but est de baisser la densité des contrôles agricoles en supprimant des doublons et en améliorant la coordination, a expliqué le conseiller fédéral en charge de l'Economie devant les médias à Berne. Les mesures concrètes seront cependant prises lors d'une seconde table ronde l'année prochaine, et pas appliquées avant 2026.

Le Vaudois, qui a réuni les différents acteurs du milieu agricole, a également insisté sur le fait que les contrôles ne seront pas supprimés, la crédibilité de l'agriculture devant être préservée.

"Un premier pas" pour l'Union suisse des paysans

L'Union suisse des paysans a dans un communiqué salué ce premier pas, en précisant toutefois que "tout ce qui peut être amélioré dès aujourd'hui devrait être abordé immédiatement". Elle exige aussi une simplification générale de la loi, la complexité du système de politique agricole ayant atteint "un niveau insupportable".

Une baisse de la charge administrative, alourdie par les contrôles agricoles, fait partie des revendications principales des paysans suisses, qui se sont mobilisés en début d'année. Leur mouvement s'est inscrit dans le contexte d'un ras-le-bol général observé dans toute l'Europe.

ats/vajo