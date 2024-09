Léonore Porchet: "Cette réforme de la LPP est pensée par les assureurs, pour les assureurs"

Soumise au vote populaire le 22 septembre prochain, la révision de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) soulève une vive opposition. La gauche et les syndicats dénoncent une "arnaque" qui prévoit davantage de cotisations, donc une baisse des salaires réels, pour des rentes finalement moins élevées.

La réforme proposée par le Parlement et soutenue par le Conseil fédéral vise à assurer les finances et les rentes de la prévoyance professionnelle pour les prochaines décennies. Pour cela, elle prévoit un abaissement du taux de conversion sur la part obligatoire du capital cotisé par les assurées et les assurés, qui aboutira à une baisse des rentes du 2e pilier une fois la retraite arrivée.

Le projet instaure plusieurs mesures de compensation, dont les principales sont censées permettre aux actifs et aux actives les plus précaires de cotiser davantage afin de limiter la baisse de leur rente future.

Une réforme "mal équilibrée"

Invitée mardi dans La Matinale, la conseillère nationale écologiste Léonore Porchet a présenté les griefs de son camp politique contre cette réforme. Également vice-présidente du syndicat Travail.Suisse, la Vaudoise est farouchement opposée à ce projet qu'elle juge inégalitaire, inopportun et pensé avant tout dans l'intérêt des caisses de pension, et pas de la population.

"On n'a pas besoin en urgence d'une mauvaise réforme", fustige-t-elle. "Il y a 1400 caisses de pension en Suisse et, à ce jour, moins de 50 ont des problèmes financiers." Ainsi, selon elle, "tout le monde y perd et les compensations sont obscures et insuffisantes" (lire encadré).

On a un vrai problème de vision de solidarité, du soin de nos aînés pour qu'ils vivent dans la dignité Léonore Porchet, conseillère nationale (Vert-e-s/VD)

Pour comprendre le rejet catégorique des mesures compensatoires proposées, y compris celles auxquelles la gauche serait plutôt favorable, la Vaudoise évoque l'histoire de la réforme. "C'est d'abord le Conseil fédéral qui a demandé aux partenaires sociaux d'abaisser le taux de conversion, avec le mandat très clair de ne pas baisser les rentes. Il y a alors eu un marathon de négociations et je peux vous dire que ce n'était pas facile", raconte-t-elle.

"On est arrivés à un compromis qui permettait de baisser le taux de conversion tout en introduisant un système de solidarité qui permettait de garantir qu'il n'y aurait pas de perte de rentes, en particulier pour les petites rentes et la classe moyenne", poursuit-elle. "Ce projet a été proposé par les patrons, les syndicats et le Conseil fédéral et il a même été adopté en première lecture en commission parlementaire. Et puis, tout à coup, on n'en a plus voulu et c'est un projet fait par les assureurs, pour les assureurs qui sort et qui est proposé à la population."

La LPP n'est pas une loi naturelle, c'est une vieille loi pensée pour une carrière linéaire: 40 ans chez le même employeur, et madame reste à la maison Léonore Porchet

Cet historique lui permet aussi de balayer l'argument selon lequel cela prendrait trop de temps de ficeler un nouveau projet en cas de "non" le 22 septembre. "Ce compromis existe toujours, il est tout à fait possible d'y revenir!"

Interpellée sur le fait qu'un système de solidarité s'opposerait au principe de capitalisation individuelle du 2e pilier, Léonore Porchet rappelle que la LPP n'est pas une loi naturelle. "C'est une vieille loi pensée pour une carrière linéaire: 40 ans chez le même employeur et madame reste à la maison. C'est ça, la pensée de base de la LPP. Et elle peut être pensée autrement."

Miser plutôt sur l'AVS

En tant que membre des Vert-e-s, syndicaliste mais aussi militante féministe, la Vaudoise de 35 ans défend plutôt une refonte complète du système de retraite avec un renforcement du 1er pilier. "Il faut rappeler que ce système des trois piliers rapporte des milliards aux assureurs. Depuis que la LPP a été créée, elle leur rapporte 1400 francs par année par assuré en frais de gestion, alors qu'on est à 25 francs pour l'AVS. Évidemment qu'ils ne veulent pas perdre cet argent et que nous, on préférerait que la l'AVS soit renforcée."

Elle dénonce enfin la droite du Parlement "si prompte à augmenter les cotisations de tout le monde avec la LPP" mais qui trouve en revanche "insupportable de les augmenter un tout petit peu" pour financer la 13e rente AVS, privilégiant une hausse de la TVA "qui pénalise tout le monde".

"On a un vrai problème de vision de solidarité, du soin de nos aînés pour qu'ils vivent dans la dignité, de reconnaître le travail des carrières, et de soutien des petits salaires et de la classe moyenne dans ce pays", conclut-elle.

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Texte web: Pierrik Jordan