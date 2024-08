Le transport de voyageurs toujours perturbé au Gothard, un an après le déraillement d'un train

Cela fait un an qu'un train de marchandises a déraillé dans le tunnel de base du Gothard. L'accident avait causé de gros dommages à l'infrastructure. Le trafic voyageurs en est encore perturbé.

Le train a déraillé dans le tube ouest du tunnel de base à 12h48 le 10 août 2023, alors qu'il reliait Chiasso (TI) à Bâle. Selon le rapport intermédiaire du Service suisse d'enquête de sécurité (Sese), le bris de la bande de roulement d'une roue a provoqué l'accident. Une usure à l'origine de cette cassure a été constatée, que les protocoles de contrôle en place n'avaient pas pu déceler.

Un fragment du disque d'une roue s'est cassé une dizaine de kilomètres après l'entrée dans le tunnel, provoquant d'autres bris et fragments. La roue a été désaxée, et le dernier fragment s'est détaché 17 km après l'entrée dans le tunnel, détruisant un aiguillage près de Faido (TI) et entraînant le déraillement de 16 wagons de marchandises.

Le train s'est divisé entre le 13e et le 14e wagon et certains wagons ont atterri sur la voie de déviation.

Travail par plus de 40 degrés

Les dégâts causés à l'infrastructure du tunnel ont été énormes. Les wagons endommagés ont dû être évacués par le portail sud. Une voie provisoire a été construite pour le sauvetage. Plusieurs wagons étaient tellement abimés qu'ils ont dû être démontés sur le lieu de l'accident.

Selon les CFF, sept kilomètres de rails ont dû être entièrement renouvelés dans les mois qui ont suivi. Deux aiguillages rapides ainsi que plus de 20'000 blocs de traverses et la couche de béton dans laquelle ils sont coulés ont été remplacés. Environ 6500 tonnes de béton ont été évacuées au total.

Les travaux se sont déroulés dans des "conditions très exigeantes" sur le plan logistique et climatique, avec des températures dépassant les 40 degrés. La porte de changement d'écartement de sept mètres de haut, quatre mètres de large et dix tonnes a également dû être remplacée. La production de cette porte en acier, qui sépare les deux tubes du tunnel, a duré à elle seule plusieurs mois.

Plus d'un an de perturbations

Ce n'est que deux semaines plus tard que le premier train de marchandises a pu à nouveau emprunter le tunnel de base et, environ un mois et demi après, le premier train de passagers. Les perturbations du trafic voyageurs ont finalement duré plus d'un an.

Jusqu'à présent, un seul train de voyageurs traverse le tunnel de base du Gothard du sud au nord en semaine, contre 38 le week-end. Le reste des quelque 60 trains quotidiens est dévié dans les deux sens par la ligne panoramique, ce qui rallonge le temps de trajet d'environ une heure.

Retour à la normale le 2 septembre

Le tunnel devrait être entièrement remis en service à partir du 2 septembre. Le calendrier reste réaliste, selon les CFF.

Une exploitation-test est actuellement en cours avec des trains vides et des véhicules de diagnostic afin de vérifier l'interaction des installations. Suivra ensuite l'exploitation-test, au cours de laquelle les trains qui circulent du sud au nord à travers le tunnel emprunteront à nouveau le tube ouest.

150 millions de francs de dommages

Les CFF chiffrent le montant des dommages causés par le déraillement, y compris les pertes de recettes, à environ 150 millions de francs. L'entreprise ferroviaire dispose certes d'une assurance pour de tels événements, mais c'est en principe celui qui fournit le conducteur de la locomotive qui est responsable, a déclaré le chef des CFF Vincent Ducrot en novembre dernier.

Selon le Sese, la rupture de la roue pourrait être due à des fissures de fatigue dans le métal. En l'état actuel de la technique des installations de contrôle des trains utilisées dans l'infrastructure ferroviaire suisse, de telles fissures ne sont toutefois pas décelables. Le Sese n'a pas trouvé d'indices de défauts d'exploitation comme cause de l'accident.

