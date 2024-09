Le trafic passagers et marchandises reprend lundi dans le tunnel de base du Gothard

Plus d'un an après le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard, le trafic passagers et marchandises reprend lundi sur la ligne ferroviaire, avec une durée de trajet plus courte entre la Suisse alémanique et le Tessin.

Les voyageurs pourront ainsi à nouveau se rendre de Zurich à Lugano en moins de deux heures. C'est une heure de moins que via la solution actuelle de remplacement par la ligne de faîte. Le tout, à une cadence semi-horaire. Un train de marchandises a déraillé dans le tube ouest du tunnel de base le 10 août 2023 à 12h48, alors qu'il reliait Chiasso (TI) à Bâle. Selon le rapport intermédiaire du Service suisse d'enquête de sécurité (Sese), l'accident a été provoqué par le bris de la bande de roulement d'une roue. Un fragment du disque d'une roue s'est cassé une dizaine de kilomètres après l'entrée dans le tunnel, provoquant d'autres bris et fragments. >> Relire : Un train de marchandises déraille dans le tunnel de base du Gothard Dégâts énormes La roue a été désaxée et le dernier fragment s'est détaché 17 km après l'entrée dans le tunnel, détruisant un aiguillage près de Faido (TI) et entraînant le déraillement de 16 wagons de marchandises. Le train s'est divisé entre le 13e et le 14e wagon et certains wagons ont atterri sur la voie de déviation. Les dégâts causés à l'infrastructure du tunnel ont été énormes. Les wagons endommagés ont dû être évacués par le portail sud. Une voie provisoire a été construite pour le sauvetage. Plusieurs wagons étaient tellement abimés qu'ils ont dû être démontés sur le lieu de l'accident. Selon le Sese, la rupture de la roue pourrait être due à des fissures de fatigue dans le métal. Les protocoles de contrôle en place ne permettent actuellement pas de déceler de telles fissures. Le Sese n'a pas trouvé d'indices de défauts d'exploitation comme cause de l'accident. >> Relire : Le transport de voyageurs toujours perturbé au Gothard, un an après le déraillement d'un train Les responsabilités à clarifier Les CFF ont chiffré le montant des dommages causés par l'accident, y compris les pertes de recettes, à environ 150 millions de francs. L'entreprise ferroviaire dispose certes d'une assurance pour de tels événements, mais c'est en principe celui qui fournit le conducteur de la locomotive qui est responsable, a déclaré le patron des CFF Vincent Ducrot en novembre dernier. Pour la commission des transports du Conseil national, CFF Cargo, "en tant que transporteur substitué, sera très probablement rendu responsable de l’accident". Selon le droit en vigueur, le détenteur du wagon n’est responsable en cas d’accident que si l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’il a commis une faute. Un défaut sur le wagon ne suffit pas à prouver la faute. >> Revoir le sujet du 19h30 sur le chantier du deuxième tunnel routier du Gothard : Plongée sur le chantier du deuxième tunnel routier du Gothard, où travaillent des centaines d’ouvriers venus de toute l’Europe / 19h30 / 4 min. / le 5 mai 2024 ats/hkr