Le trafic ferroviaire romand, soit 800 km de lignes, piloté dès dimanche depuis Renens (VD)

Plus d'un an après le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard, le trafic passagers et marchandises reprend lundi sur la ligne ferroviaire. Après des tests et des essais, l'ouvrage sera pleinement opérationnel.

Les voyageurs pourront ainsi à nouveau se rendre de Zurich à Lugano en moins de deux heures. C'est une heure de moins que via la solution actuelle de remplacement par la ligne de faîte. Le tout, à une cadence semi-horaire.

Un train de marchandises avait déraillé dans le tube ouest du tunnel de base le 10 août 2023 à 12h48, alors qu'il reliait Chiasso (TI) à Bâle. Les dégâts causés à l'infrastructure du tunnel ont été énormes.

