Le soutien d'Albert Rösti au coup de sang de Thomas Aeschi divise le Parlement

L'altercation de deux élus UDC avec la police fédérale mercredi à Berne divise le Conseil fédéral. Si pour Beat Jans, le fonctionnement du Parlement n'a à aucun moment été entravé par l'incident, Albert Rösti défend, lui, le coup d’éclat de Thomas Aeschi. Mais sa prise de position suscite à son tour des réactions.

Mercredi, le président du Parlement ukrainien Rouslan Stefantschouk était en visite au Palais fédéral. Pour une séance photo, la police fédérale a bloqué un escalier.

Lorsque le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi a voulu emprunter cet escalier, une altercation s'est produite. L'UDC zougois, ainsi que son collègue valaisan Michael Graber, ont été énergiquement repoussés par des agents armés de la police fédérale. Thomas Aeschi s'est insurgé et a fait valoir sur le portail X que "durant la session, le travail parlementaire passe avant les visites d'Etat étrangères".

Dispositif "nécessaire"

"Les parlementaires ont simplement dû prendre un autre escalier, on pouvait donc se tenir aux instructions de la police", a rétorqué le conseiller fédéral socialiste Beat Jans à Keystone-ATS, en marge d'une réunion ministérielle jeudi à Luxembourg.

"Quand quelqu'un vient d'Ukraine, d'un pays en guerre, le niveau de sécurité est élevé", déclare-t-il. L'escalier bloqué faisait partie d'un dispositif que Beat Jans considère comme "nécessaire". "Si cela avait vraiment entravé le fonctionnement du Parlement, on pourrait en débattre", dit-il, remerciant au passage les forces de sécurité pour leur travail.

Invité dans l'émission Rundschau de SRF mercredi, le conseiller fédéral UDC Albert Rösti a soutenu quant à lui son collègue de parti Thomas Aeschi. Pour lui, les parlementaires doivent pouvoir se déplacer librement dans le Parlement. "Qu’un parlementaire élu, que tout le monde connaît, ne puisse pas monter et descendre les escaliers pour aller à son travail, à mon avis, ça ne va pas", a-t-il affirmé à la télévision alémanique.

Pas le rôle d'un conseiller fédéral

Pour certains élus fédéraux, en affichant sa solidarité avec Thomas Aeschi, Albert Rösti sort de son rôle de conseiller fédéral. "Le Conseil fédéral doit être le gardien du temple pour les institutions. Il connaît parfaitement les contraintes d'une visite diplomatique à haut risque", estime Raphaël Mahaim, conseiller national (Les Vert.e.s/VD), dans le 19h30 de la RTS.

"Ce n'est pas son rôle", renchérit Vincent Maitre, conseiller national (Le Centre/GE). "Je le soutiens volontiers sur les dossiers politiques, mais ce n'en était pas un et on attend un peu plus de modération d'un conseiller fédéral, surtout sur ses propres troupes."

Politique de soutien à l'Ukraine critiquée

Dans la formation UDC en revanche, on salue le soutien du conseiller fédéral et ancien président du parti. "Je remercie Monsieur Rösti d’avoir apporté ces clarifications", affirme le conseiller national UDC fribourgeois Nicolas Kolly.

"Aujourd'hui, la Suisse dépense beaucoup d’argent pour un sommet pour la paix qui n'amènera rien et hier, le travail du Parlement a été perturbé par la visite du président du Parlement ukrainien et ça, ce n'est pas normal", poursuit-il, faisant allusion à la conférence du Bürgenstock.

Derrière ce coup de sang se trouve en effet le positionnement de la Suisse sur la scène internationale, que l'UDC juge trop engagée. Depuis près d'une année, le parti multiplie les protestations liées à l'Ukraine. En juin 2023, l'UDC avait protesté contre une adresse par visioconférence de Volodymyr Zelensky, laissant quasi tous leurs sièges vides. En janvier de cette année, les chefs de l'UDC avaient été les seuls à bouder une rencontre avec le président ukrainien.

Mercredi, les conseillers nationaux UDC ont quitté la salle plutôt que de saluer, comme c’est l'usage, la présence du premier citoyen ukrainien Rouslan Stefantschouk. Ce nouvel esclandre lié à l'Ukraine intervient à deux jours de la conférence sur la paix qui devrait accueillir les représentants de quelque 90 pays samedi et dimanche au Bürgenstock (NW).

