Le revenu moyen des ménages suisses était de 6902 francs en 2022

Le revenu disponible moyen des ménages s'est élevé à 6902 francs par mois en 2022, soit près de 200 francs de plus que l'année précédente. Le revenu brut moyen était lui de 9927 francs. La consommation a retrouvé son niveau d'avant la pandémie.

En 2022, les ménages ont consacré 4949 francs par mois, soit 49,8% de leur revenu brut, à leurs dépenses de consommation, soit un peu plus qu'en 2021, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Après toutes les dépenses, il restait aux ménages privés un montant moyen de 1546 francs par mois, soit 15,6% du revenu brut, à épargner.

Tous les ménages ne sont toutefois pas parvenus à épargner. Les ménages de la classe de revenu la plus basse, avec moins de 4723 francs de revenu brut, ont par exemple souvent dépensé plus d'argent qu'ils n'en ont reçu.

Selon l'OFS, cela s'explique notamment par la part relativement importante de ménages de retraités (64%) dans cette catégorie. Ces derniers financent une partie de leurs dépenses via leur fortune.

Importantes différences

Le revenu varie toutefois fortement en fonction de la composition du ménage. Les couples avec enfants disposaient en moyenne de 9921 francs par mois sur la période 2020 à 2021 tandis que les personnes de 65 ans et plus vivant seules avaient 3381 francs.

Il existe également de grandes différences au sein d'un même type de ménage. Les 20% les plus aisés des personnes de moins de 65 ans vivant seules disposaient en moyenne de 8028 francs par mois tandis que les 20% les plus pauvres devaient se contenter de 1706 francs, soit plus de quatre fois moins.

Impôts, la plus grande dépense

Le revenu disponible d'un ménage correspond à son revenu brut après déduction des dépenses obligatoires. Il prend en compte le revenu de tous les membres du ménage. En moyenne, un ménage en Suisse est composé de 2,08 personnes.

En 2022, les dépenses obligatoires se sont élevées en moyenne à 3025 par mois, soit 30,5% du revenu brut. Ce sont les impôts qui représentaient le poste le plus important avec 1206 francs par mois, soit 12,2% du revenu brut. Les primes d'assurance maladie de base ont représenté en moyenne près de 660 francs, soit 6,6% du revenu brut.

