Le retour du nucléaire, ça change quoi pour vous ?

Il y a 7 ans, la sortie du nucléaire était décidée dans les urnes. Pourtant, mercredi dernier, le Conseil fédéral a annoncé sa volonté de revenir sur cette décision. Dimanche, Albert Rösti s’est même dit en faveur d'une nouvelle centrale à Mühleberg. Pourquoi ce revirement?

Ça change quoi pour vous, le retour du nucléaire ? / L'actu en vidéo / 4 min. / mercredi à 13:31

Vent pronucléaire

La crise énergétique induite par la guerre en Ukraine a tout changé. Ces derniers mois, en Suisse, les voix en faveur du nucléaire émergent. En février dernier, l'initiative "Stop au Blackout" est déposée par une coalition bourgeoise. Le PLR avait aussi porté l'idée au Parlement. En France, l'ingénieur et conférencier Jean-Marc Jancovici est souvent cité en exemple. Son premier combat restant la sobriété.

L’idée qu’on puisse conserver avec les énergies renouvelables et même en y ajoutant l’énergie nucléaire quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la civilisation industrielle que nous connaissons aujourd’hui, je fais partie des gens qui pensent que ça n'est pas possible Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, Tout un monde, 17 novembre 2023

Et vous dans tout ça?

Le dérèglement climatique et le retour de la guerre reposent la question, voulons-nous d'une Suisse où l'approvisionnement électrique est assuré, mais où il y a plus de centrales nucléaires et donc à long terme, de déchets nucléaires? Le peuple avait dit non en 2017, certaines voix appellent aujourd'hui à revoter.

Claire Burgy