Le retour de Donald Trump, ça change quoi pour vous ?

Donald Trump sera le 47e président des Etats-Unis dès le 20 janvier prochain. Il a promis pour son pays le "contrôle des frontières" et le "pouvoir d'achat". Et pour le reste du monde, des changements en matière d’économie, d’écologie et de sécurité. En matière économique, la Suisse pourrait être affectée.

Le retour de Donald Trump, ça changes quoi pour vous ? / Ça change quoi pour vous ? / 4 min. / mercredi à 14:02 Protectionniste, Donald Trump envisage d'augmenter les droits de douane sur toutes les importations. Il a parlé de 60% pour les produits en provenance de Chine et 10 à 20% pour les autres pays, contre 2,5% aujourd’hui. Un défi pour la Suisse dont les exportations vers les Etats-Unis représentaient 48,8 milliards de francs en 2023. Le conseiller fédéral en charge de l'Economie Guy Parmelin prône la "diversification" des débouchés. Nous essayons de nous diversifier en concluant des accords de libre-échange avec des pays comme l’Inde ou l’Indonésie. Mais le mieux serait de ne pas subir ces barrières douanières Guy Parmelin, conseiller fédéral, dans le 19h30 du 7 novembre Le premier mandat n'avait pas été néfaste pour la Suisse en matière économique. Et le fait que la Suisse ne soit pas dans l'Europe pourrait représenter un avantage. L'Union européenne est une zone qui a des barrières douanières uniformes. Comme on n'en fait pas partie, on peut négocier séparément Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce americano-suisse, dans La Matinale du 7 novembre Toutefois, cette position hors de l'Europe comporte aussi des risques pour les entreprises suisses. Selon comment les choses vont se passer entre l'Europe et les Etats-Unis, il est difficile de connaître le sort qui sera réservé à la Suisse André Kudelski, directeur général du groupe Kudelski, dans le 19h30 du 7 novembre Et toi dans tout ça? Si cette élection peut sembler n'être qu'un lointain spectacle, vu de Suisse, ces conséquences économiques pourraient bien avoir un impact qui dépasse les frontières des Etats-Unis et influencent nos vies. Claire Burgy