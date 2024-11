Le rejet des extensions autoroutières relance le débat sur les priorités en matière de mobilité

Le rejet populaire des six projets d'élargissements autoroutiers, dimanche, laisse des milliards inutilisés dans le fonds Forta. Les partis s’affrontent sur leur réallocation, mais pour Nuria Gorrite, "il faut d’abord écouter les aspirations de la population" pour pouvoir proposer les solutions les mieux adaptées, a-t-elle déclaré au 19h30.

Si les opposants aux six projets d'extension d'autoroutes ne se sont pas gênés pour laisser exploser leur joie ce dimanche, l'heure était à l'introspection dans l'autre camp.

Le refus de la population d'élargir les autoroutes, projet évalué à 5 milliards de francs, laisse Forta (voir encadré) avec des fonds inutilisés et ouvre la voie à de nouvelles discussions. A la fin de l’année dernière, ce fonds était doté de 3,67 milliards de francs et il devrait donc encore augmenter.

La Suisse politique ne manque pas d’idées. Les partis politiques, déjà en désaccord, oscillent entre des investissements renforcés dans les infrastructures routières, une réorientation vers des objectifs plus écologiques, ou même vers un remboursement à ceux qui ont alimenté ce fond, soit les automobilistes.

"Manque de concertation"

Pour la conseillère d'Etat vaudoise en charge des transports Nuria Gorrite, il est surtout temps de se poser des questions sur les raisons de ce refus, comme elle l'explique au micro du 19h30. "Il y a des pistes pour redistribuer cet argent, mais on doit d’abord écouter les aspirations de nos populations. Ce qui ressort de ce refus, c’est un manque de concertation. Ce projet est perçu comme imposé d’en haut, sans réel dialogue."

Elle salue le fait qu'il existe en Suisse deux fonds - un pour le rail et l'autre pour les routes nationales, ainsi que le trafic d'agglomération -, créés pour "apaiser les conflits entre ces deux modes de transport". Mais les attentes ont évolué depuis leur mise en place il y a une dizaine d'années. "Aujourd’hui, tracer des traits sur une carte sans concertation et sans vérifier que cela répond aux besoins réels de la population ne fonctionne plus", insiste-t-elle.

Utiliser les bandes d'arrêt d'urgence

Selon elle, élargir les autoroutes existantes, comme à Morges, avec la bande d’arrêt d’urgence, pourrait se révéler un bon compromis. "Le projet rejeté n’apportait pas de solutions immédiates, et les gens attendent des réponses concrètes à leurs besoins de mobilité. L’élargissement ponctuel ou l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence en cas de surcharge sont des projets intelligents qui méritent réflexion."

Avant de conclure: "Je propose de réfléchir à une nouvelle alliance, un pacte autour des mobilités et de l’accessibilité. Il faut concentrer nos efforts sur les points les plus problématiques, notamment aux entrées et sorties des grandes agglomérations, là où les engorgements sont les plus critiques".

