Le rapprochement de la Chine, la Russie et l'Iran préoccupe le Service de renseignement de la Confédération

Alors que l'environnement sécuritaire global et suisse se dégrade, la coopération accrue entre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord est l'un des développements stratégiques les plus préoccupants, selon le Service de renseignement de la Confédération. La menace terroriste est aussi en hausse.

"Mus par une volonté de restreindre l'influence des Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord luttent contre les conceptions occidentales de l'ordre mondial", écrit le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans son rapport "La Sécurité de la Suisse 2024", publié mardi. Et de noter que le monde se trouve dans une "période de transition dangereuse et instable" qui conduira à un réagencement des relations de pouvoir. Cette lutte de pouvoir au niveau mondial de même que la guerre contre l'Ukraine ont aggravé la menace hybride, y compris pour la Suisse. La Russie est la principale inquiétude La Confédération se trouve notamment exposée aux activités d'influence russes mais aussi aux tentatives de Moscou de contourner les sanctions par le biais d'entreprises privées dans des Etats tiers. Le contrôle suisse des exportations de biens à double usage soumis à autorisation constitue ainsi un défi de taille, note le SRC. Les services de renseignements russes constituent aussi la principale menace pour la Suisse en matière d'espionnage, un domaine où la menace reste élevée. Les espions chinois représentent également un risque. Bon nombre de services de renseignement du monde entier possèdent des antennes clandestines en Suisse, qui sont exploitées au sein des représentations diplomatiques, précise le SRC. La menace terroriste en hausse Le service dirigé par Christian Dussey relève également que la menace terroriste en Suisse reste élevée et s'est même accentuée en 2024. Depuis le début de l'année, le SRC enregistre une dynamique qui va en s'intensifiant parmi les acteurs djihadistes au niveau international. En Suisse, la menace est surtout le fait d'individus isolés, inspirés par le djihadisme. Dans ce domaine, le SRC constate une augmentation de la radicalisation de mineurs, qui intervient en ligne en peu de temps. Elle peut conduire à la réalisation d'un attentat terroriste. Les réseaux sociaux étant facilement accessibles aux mineurs, Tiktok, Instagram et Telegram ainsi que les prédicateurs d'obédience salafiste actifs en ligne jouent un rôle central dans le processus de radicalisation, explique le SRC. La menace issue de l'extrémisme violent de droite et de gauche s'est quant à elle stabilisée à un niveau élevé en Suisse. Les intérêts juifs et israéliens restent exposés. ats/ther