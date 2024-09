Le podcast Soleil noir, une autopsie de la secte de l'Ordre du temple solaire

Au matin du 5 octobre 1994, 53 personnes sont retrouvées empoisonnées et criblées de balles dans une ferme de Cheiry (FR) et un chalet en flammes à Salvan (VS), ainsi que dans une villa au Québec. Toutes sont membres de l'Ordre du temple solaire (OTS). Le Podcast de la RTS "Soleil noir" décortique, à l'aide d'archives sonores inédites, les horreurs commises au sein de la secte.

Entre 1994 et 1997, la secte a été au cœur d'une série de drames qui ont choqué le monde. Au total, 74 personnes ont perdu la vie en Suisse, en France et au Canada. Cette organisation prônait un mélange de spiritualité New Age, d'ésotérisme et de survivalisme, promettant à ses adeptes un "transit" sur une étoile appelée Sirius.

Le podcast "Soleil noir, autopsie d'une secte", réalisé en partenariat avec Radio Canada, plonge à l'intérieur de l'OTS.

Au travers d'interviews exclusives, d'archives sonores internes — des membres de la secte avaient été mis sur écoute par le "maître" Joseph Di Mambro — et d'enregistrements de police jamais diffusés, cette enquête décrypte la mécanique de l'emprise mentale, une notion inusitée à l'époque, et explore les zones d'ombre qui subsistent 30 ans après.

Le drame de l'OTS s'est joué avant l'ère des réseaux sociaux. Mais l'un de ses meneurs, le médecin homéopathe Luc Jouret, était un peu un influenceur avant l'heure. Il avait compris qu'il fallait créer des contenus et qu'il fallait les disséminer le plus largement possible. La secte fonctionne avec les cassettes audio des nombreuses conférences qu'il donne.

Pour une ancienne adepte, Joseph Di Mambro manipulait de son côté à "100%" les membres de l'OTS. "On faisait des méditations qui duraient des heures. On jeûnait. C'était toujours la nuit. On n’avait plus notre sens critique et notre discernement. C'était ce qu'il voulait", explique cette femme lors de son interrogatoire de police.

Mais le mécanisme d'emprise n'est pas total. Certains membres ont commencé à douter du fonctionnement de cette communauté. Roger (nom d'emprunt), un ancien adepte, témoigne aujourd'hui: "Je trouvais que ça commençait à dérailler un peu dans les propos des chefs qui nous ont apporté leur témoignage. Pour moi, ça partait un peu dans les étoiles. Je ne comprenais pas, ça ne me correspondait pas. Et la vie de couple était un peu plus difficile. J'ai senti le besoin de reprendre ma vie selon mes choix et de pouvoir décider ce que j'avais l'impression de ne plus pouvoir. C'est-à-dire qu'on me disait de faire et de penser ce que je devais faire et penser".



La salle principale du "temple" de l'OTS à Cheiry, dans le canton de Fribourg, où 23 membres de la secte sont morts dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994. [KEYSTONE - RUBEN SPRICH]

"Soleil noir" est un podcast de Fanny Moille et Gautier Renault, réalisé par Didier Rossat, produit par Magali Philip, avec des musiques de Pierre Audétat et avec la collaboration de Radio-Canada. En plus des sites et applications de la RTS, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast.