Le PLR appelle Beat Jans à "se réveiller" en renforçant les contrôles à la frontière

Le PLR appelle à renforcer les contrôles ciblés aux points névralgiques de la frontière, ainsi que dans les zones proches. Il exhorte également le Conseil fédéral à suivre l'exemple de l'Allemagne en "retenant à la frontière et renvoyant les demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs".

Dans un communiqué intitulé "Monsieur le conseiller fédéral Beat Jans, réveillez-vous s'il vous plaît! ", publié mardi soir, le PLR souligne que la situation est déjà tendue dans les cantons et les communes. Il avertit que "les nouvelles mesures prises par nos voisins allemands ne doivent en aucun cas aggraver la situation en Suisse en accueillant les demandeurs d'asile refoulés par l'Allemagne".

En effet, l'Allemagne a décidé lundi d'instaurer des contrôles à ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être établis pendant six mois à partir du 16 septembre. Ils s'ajouteront aux contrôles déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse.

Le conseiller fédéral en charge de la Justice Beat Jans, qui avait promis une politique d'asile "plus honnête", reste toutefois "inactif et se tait", regrette le PLR. Selon lui, le ministre socialiste ne doit pas suivre les règles européennes "de manière plus servile" que l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne.

"Si le gouvernement allemand peut retenir et renvoyer immédiatement les demandeurs d'asile qui ont déjà été enregistrés ailleurs, alors le Conseil fédéral doit faire de même à notre frontière avec l'Italie", affirme le PLR.

Prendre les devants

"Il ne faut pas attendre que la situation devienne incontrôlable avant de réagir. Cette mesure s'inscrit dans une politique européenne et le PLR veut travailler dans le cadre des accords de Schengen et Dublin pour assurer la sécurité de la Suisse", affirme le conseiller national Cyril Aellen (PLR/GE) jeudi dans l'émission de la RTS Forum.

Mais cette prise de position suscite des réactions au sein même du PLR. La conseillère nationale vaudoise, Jacqueline De Quattro, confie à la RTS qu'elle désapprouve le ton du communiqué. Pour elle, les excès de langage compromettent la clarté du message.

L'impact de l'attentat de Solingen est particulièrement fort en Suisse alémanique, bien plus qu'en Romandie, ce qui explique en partie le soutien à la décision de l'Allemagne de rétablir les contrôles aux frontières. Plusieurs élus du PLR ont confié à la RTS que, dans leurs échanges avec la population, ils perçoivent une inquiétude croissante sur la question migratoire.

"Mécanismes de solidarité" au niveau européen

De son côté, la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini (Les Verts/GE) exprime son inquiétude face à cette démarche, affirmant que les réfugiés n'ont souvent pas d'autre choix que de voyager de manière irrégulière pour trouver la sécurité.

Elle rappelle que, selon la Convention sur les réfugiés de 1951, l'entrée de réfugiés sur un territoire ne peut être qualifiée d'illégale, et critique l'instrumentalisation de cette question.

Selon Delphine Klopfenstein Broggini, le renforcement des contrôles aux frontières ne constitue pas une solution, soulignant l'importance de trouver des voies de fuite plus sûres et de mettre en place des mécanismes de solidarité au niveau européen.

Cyril Aellen réplique: "Le PLR ne prétend pas que cette seule mesure résoudra tous les problèmes, mais elle est nécessaire et fait partie d'une série de mesures à mettre en œuvre. Des contrôles ciblés aux frontières sont indispensables pour s'assurer que les personnes déjà enregistrées dans d'autres pays y restent, conformément aux accords que nous voulons faire respecter."

vajo avec ats