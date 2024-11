Le peuple ne veut pas faciliter les résiliations du bail pour besoin propre

La réforme pour faciliter les résiliations du bail pour besoin propre des propriétaires a été écartée par 53,8% des voix. Le texte a été soutenu par la majorité des cantons alémaniques, sans que cela ne permette de faire pencher la balance en leur faveur.

Le texte a été rejeté dans presque tous les cantons romands, notamment par 67% de la population à Genève. Neuchâtel a suivi par 64%, Vaud et le Jura à 60%, ainsi que Fribourg à 55%. Seul le Valais s'est distingué par son soutien.

Outre-Sarine, Zurich et Berne (57%) ont dit non, ainsi que Soleure, Lucerne (51%) et Bâle-Ville (65%). Dans les autres cantons alémaniques, la révision a là encore reçu un soutien net. Au final, le camp du oui a rassemblé 1'141'741 voix, contre 1'331'128 refus.

Echec du Conseil fédéral

Le refus de cet objet combiné à celui sur les sous-locations constitue un double échec pour le Conseil fédéral, qui soutenait les deux textes. La "guerre de tranchées" entre propriétaires et locataires doit toutefois cesser, a demandé le conseiller fédéral Guy Parmelin.

Le Conseil fédéral n'était pas convaincu non plus, a rappelé le ministre de l'économie dimanche devant les médias à Berne. La loi l'obligeait néanmoins à défendre les deux objets. Les deux révisions du droit du bail présentaient un déséquilibre en faveur des bailleurs, a observé le Vaudois. Manifestement, le peuple veut maintenir le fragile équilibre existant entre bailleurs et locataires et ne pas toucher à la protection en matière de congés

Tensions à venir

Ce double non ne devrait toutefois pas faire baisser la tension dans le dossier du logement, dans un contexte de pénurie et de loyers élevés. La droite du Parlement a déposé deux nouveaux projets de révision du droit du bail, dont un qui vise à limiter les possibilités de contestations de loyers.

L'Asloca avait, elle, prévenu qu'il ne s'agit que des premières étapes d'une série d'attaques visant une libéralisation complète du marché locatif (voir encadré). Et l'organisation a déjà annoncé vouloir lancer une initiative populaire afin d'ancrer le principe du loyer basé sur les coûts. Le texte demande également un contrôle automatique des loyers.

ats/asch