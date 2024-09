Le peuple et les cantons écartent sèchement la réforme de la LPP

Les Suisses infligent une grosse gifle à la réforme de la LPP. Celle-ci a été rejetée par 67,1% des voix, selon les résultats finaux. L'USS, à l'origine du référendum, signe une nouvelle victoire sur les retraites.

La claque est d'ampleur dans toute la Suisse. Aucun canton n'a accepté le texte. Seules une poignée de communes, dont quatre en Suisse romande et la moitié des communes de la Goldküste huppée zurichoise, ont soutenu la réforme.

>> Lire également : La réforme de la LPP et l'initiative sur la biodiversité ont été balayées dans les urnes

Le Jura balaie le texte par 77,1% des voix. Neuchâtel l'enterre par 76,9% de non. La réforme est rejetée par 73,6% des Fribourgeois, par 73% des Genevois et par 72,6% des Vaudois. Le non s'impose aussi en Valais par 71,1%.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Outre-Sarine, les résultats sont tout aussi clairs. Le non triomphe par plus de 60% dans tous les cantons. Seul Zoug est légèrement dessous. Et Soleure se place en tête du classement alémanique avec 71,9%, suivi de Bâle-Campagne. Berne a refusé le texte par 69,2% et Zurich par 64,1%.

Le camp du "non" a totalisé 1'655'276 voix, contre 810'817 pour le camp du "oui".

Double défi

La prévoyance professionnelle fait face au double défi démographique et financier. Pour garantir le financement des rentes à long terme, une révision est nécessaire, selon le Parlement.

La principale mesure de la révision était une baisse du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire de 6,8% à 6%. Des mesures de compensation étaient prévues. Le seuil d'entrée aurait été abaissé. Les bas salaires et les personnes travaillant à temps partiel auraient été mieux couverts, avaient avancé les partisans de la révision.

Pour l'Union syndicale suisse (USS) et la gauche, cette réforme était une arnaque. Elle n'aurait pas profité aux travailleuses et travailleurs. Ils ont fait campagne sous le slogan: "Payer plus pour moins de rentes."

ats/nr