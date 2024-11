Le nombre de transplantations a atteint des records en 2023 en Suisse

Le nombre de transplantations d'organes a atteint un nouveau record l'an dernier en Suisse. Au total, 661 personnes ont été admises dans un hôpital suisse pour y bénéficier d'une transplantation, soit 20% de plus par rapport à la moyenne 2020-2022.

Avec 372 cas, les greffes de reins sont les transplantations les plus pratiquées, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Viennent ensuite celles de foie (138), de poumon (69) et de coeur (63).

Les hospitalisations pour transplantation n'ont jamais été aussi nombreuses qu'en 2023. Pour les transplantations cardiaques, les valeurs pour 2023 sont de 77% plus élevées que la moyenne 2020-2022; la hausse est de 56% pour les greffes de poumon et de 17% pour celles de rein. Parmi les bénéficiaires figuraient l'an dernier quatorze enfants de moins de 15 ans.

Les hommes principaux receveurs

L'an dernier, deux tiers des personnes bénéficiaires d'une transplantation étaient des hommes. Ceux-ci sont en effet plus souvent atteints que les femmes par les maladies pouvant rendre une transplantation nécessaire, explique l'OFS. L'office cite notamment l'insuffisance cardiaque, les cirrhoses, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et les insuffisances rénales.

Les hommes étaient aussi plus représentés parmi les donneurs décédés (61%). En revanche, les personnes faisant don de leur vivant d'un de leurs reins étaient pour deux tiers des femmes. Le rein est le seul organe que l'on peut donner de son vivant.

La durée moyenne d'une hospitalisation était de douze jours pour une greffe de rein, selon l'OFS. Les autres greffes nécessitaient une prise en charge nettement plus longue: la durée s'élevait à 29 jours pour le foie, 44 jours pour le poumon, 50 jours pour le coeur. Pour un enfant de moins de 15 ans, une transplantation cardiaque nécessite même 100 jours d'hospitalisation.

Le taux de survie était également le plus élevé pour les greffes de rein (98%). Il s'élevait à 92% pour les greffes de poumon et de foie et à 90% pour les transplantations cardiaques, selon une étude menée sur la période 2012 à 2022.

Coût de 76 millions de francs par an

Le coût total des transplantations est de 76 millions de francs par année. En 2022, chaque transplantation de coeur ou de poumon a coûté en moyenne plus de 250'000 francs. Celles de foie affichaient un coût moyen de 232'000 francs, celles de rein 70'000 francs.

Toutes les opérations de transplantation ont eu lieu soit dans un hôpital universitaire (Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Bâle), soit à l'hôpital de Saint-Gall, seul autre établissement hospitalier qui pratique des greffes (rénales).

ats/vajo