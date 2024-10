Le nombre d'accidents impliquant des motards mineurs a triplé depuis qu'ils sont autorisés à conduire des 125 cm3

Le nombre d'accidents impliquant des motards mineurs a triplé depuis que les 16-18 ans sont autorisés à conduire des 125 cm3, révèle dimanche la SonntagsZeitung. Pour remédier à ce problème, beaucoup appellent à renforcer la prévention.

Depuis la modification de la loi en 2021, les drames se succèdent. Sur les 580 accidents recensés en 2023, plus de 20% ont été graves ou mortels. A Genève, en moins de dix jours, deux jeunes de moins de 20 ans ont été tués sur des motos de 125 cm3.

Le nombre d'accidents impliquant des motards mineurs a triplé depuis que les 16-18 ans sont autorisés à conduire des 125 cm3. [RTS]

Cette semaine, les amis de l'un de ces jeunes ont défilé à moto dans les rues de Genève pour lui rendre un dernier hommage. Enzo, 19 ans, est décédé le week-end dernier lorsque sa moto de 125 cm3 a percuté un véhicule pour une raison restant encore à éclaircir.

Son meilleur ami est à l’origine du rassemblement. Agé de 17 ans, il pilote également une 125 cm3. "Je pense que ça nous sert de leçon", déclare-t-il dimanche dans le 19h30 de la RTS. "On pense que ça n'arrive qu’aux autres, mais quand ça arrive à un proche, on tombe un peu de haut. On se dit que ça peut nous arriver à n’importe quel moment."

Des motos plus rapides et plus puissantes

L'augmentation de ce genre d'accidents ne surprend pas l’organisation de sécurité routière RoadCross, qui rappelle que les motos 125 cm3 sont plus rapides et plus puissantes que les scooters et les vélomoteurs que les jeunes étaient autorisés à conduire avant 2021.

"Et les jeunes sont plus enclins à prendre des risques que les autres conducteurs", ajoute Willi Wissmer, le président de RoadCross Suisse.

Les importateurs de motos, eux, soulignent que les ventes de 125 cm3 ont quadruplé en Suisse depuis 2021. Il est donc logique que les accidents augmentent également, estiment-ils.

"Un permis au rabais"

Si tout le monde s'accorde à dire que la prévention est primordiale pour faire face à ce problème, à ce jour, personne n'a encore trouvé la bonne solution pour y associer l’ensemble des jeunes motards concernés. Pour Aristos Marcou, le président de Generation2Motards, qui propose du coaching pour les nouveaux conducteurs, il faudrait tout d'abord changer les conditions d'obtention du permis de conduire des 125 cm3.

Quand on tape à 80 km/h avec un deux roues motorisés, que l'on soit en scooter, en moto, en 125 ou en 1000 cm3, le choc est le même. Donc je ne vois pas pourquoi les cours sont différents pour des petites cylindrées Aristos Marcou, président de Generation2Motards

"Notre opinion sur ce permis-là, c'est que c'est un petit peu un permis au rabais", dit-il dans l'émission Forum. "Il y a moins de cours obligatoires que si vous passez un permis grosse cylindrée." Il rappelle par ailleurs que les personnes possédant un permis de conduire pour voitures n'ont pas besoin de passer un examen pour obtenir celui permettant de piloter des motos 125 cm3.

"Quand on tape à 80 km/h avec un deux roues motorisés, que l'on soit en scooter, en moto, en 125 ou en 1000 cm3, le choc est le même. Donc je ne vois pas pourquoi les cours sont différents pour des petites cylindrées", ajoute-t-il.

Aristos Marcou évoque également le contenu des cours suivis par les nouveaux conducteurs, qui devraient, selon lui, insister davantage sur l'aspect sécuritaire plutôt que de se concentrer uniquement sur la manipulation du véhicule.

Sujet TV: Claude-Olivier Volluz

Propos recueillis par Mehmet Gultas et Thibaut Schaller

Adaptation web: Emilie Délétroz