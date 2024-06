Le niveau des lacs augmente en Suisse alémanique à cause des intempéries, quatre morts en Allemagne

Le niveau des lacs, des rivières et des ruisseaux a augmenté ce lundi matin dans le nord et l'est de la Suisse, après de fortes pluies nocturnes. Les débits devraient continuer à croître durant la journée. Les intempéries ont également touché le sud de l'Allemagne, faisant au moins deux morts.

En Suisse, la région du lac de Constance est en alerte de niveau de 3, soit un danger marqué. Le lac inférieur pourrait toutefois atteindre temporairement le niveau de danger 4, c'est-à-dire un "danger fort". Le lac des Quatre-Cantons et de Zurich est en danger 2, limité, tout comme la Limmat, la Reuss et la Thur. Les pics de crue sont attendus dans la nuit de lundi à mardi, selon le bulletin des dangers naturels de la Confédération. La situation devrait ensuite se détendre grâce à une accalmie des conditions météorologiques. Au moins quatre morts au sud de l'Allemagne Le sud de l'Allemagne fait face à de fortes averses et à des inondations dévastatrices depuis quatre jours. [Keystone - Bernd Weissbrod] Le sud de l'Allemagne fait face également à de fortes averses et à des inondations dévastatrices depuis quatre jours. Le bilan des morts s'élève désormais à quatre avec la découverte à Schorndorf, dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), des corps d'un homme et d'une femme, selon la police lundi. Quelques heures auparavant avait été annoncée la découverte à Schrobenhausen (Bavière) du cadavre d'une femme de 43 ans. Dimanche avait été signalé le décès d'un pompier volontaire de 42 ans, tandis qu'un autre de 22 ans est toujours porté disparu. Les inondations en Allemagne touchent surtout deux régions du sud du pays. [RTS] Les inondations ont touché particulièrement le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs milliers d'habitants avaient déjà dû quitter leur domicile durant le week-end à cause de la montée des eaux. Autour du village de Pfaffenhofen (à 50 km au nord de Munich), jusqu'à 800 personnes ont dû être évacuées après la rupture d'une digue. A Ratisbonne (près de 125 km au nord de Munich), l'état de catastrophe a été également déclaré. Des routes ont été coupées et un train à grande vitesse a déraillé entre Augsbourg et Stuttgart, entraînant la fermeture de la ligne. La circulation des trains dans ces régions est très difficile, ont constaté les chemins de fer allemands, la Deutsche Bahn. Des annulations et des retards sont à prévoir, ont-ils indiqué sur leur site. Il n'est notamment pas possible de relier Munich à partir de trains venant de Stuttgart, Wurtzbourg et Nuremberg. Le chancelier allemand pointe le changement climatique Le chancelier Olaf Scholz s'est déplacé lundi matin à Reichertshofen, en Bavière. Il s'est montré lundi solidaire des victimes des inondations, estimant qu'il s'agissait d'un "avertissement du changement climatique", à l'origine, selon lui, de ces catastrophes. "C'est déjà la quatrième fois cette année que je me rends dans un territoire (inondé). C'est un rappel de ce qui est à l'oeuvre. Nous ne devons pas négliger notre devoir de stopper le changement climatique, provoqué par l'Homme", a déclaré le dirigeant allemand, chaussé de bottes et revêtu d'un imperméable. A ses côtés, le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a ajouté: "il n'y a pas d'assurance tous risques contre les défis du changement climatique". Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Sujet tv: Marc Julmy Adaptation web: Julie Liardet avec ats