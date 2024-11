Le mouvement Révolte agricole Suisse va manifester à Berne pour relancer ses revendications

L'agriculture suisse a connu une année 2024 très contrastée, selon des premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les moissons ont été mauvaises en raison des conditions météorologiques, tandis que les conditions d'écoulement du porc se sont améliorées. De leur côté, les coûts de production reculent.

L'OFS s'attend à ce que la valeur de production totale de l'agriculture suisse s'élève à 12 milliards de francs en 2024, soit un repli de 0,4% sur un an, a-t-il indiqué mardi. Les dépenses en consommation intermédiaire (fourrages, énergie, engrais, entretien et réparations) se montent à 7,4 milliards de francs, en baisse de 2,7%.

Les coûts de production ont, eux, diminué de 1,6% par rapport à 2023. Le recul des prix de l'énergie fossile s'est poursuivi, mais les prix de l'électricité ont en revanche poursuivi leur augmentation.

Un printemps humide

Le printemps 2024 a été marqué par de fréquentes pluies et de rares et courtes périodes sèches. Ces conditions ont favorisé l'apparition de maladies, notamment pour les céréales et le raisin, et compliqué la récolte du foin. En conséquence, la valeur de la production végétale a reculé de 5%.

La valeur de production des céréales a particulièrement chuté, de 23,2% en comparaison annuelle, également affectée par la réduction des surfaces cultivées. Jamais le rendement moyen à l'hectare n'a été aussi faible depuis 1980. Il faut remonter à 1970 pour trouver une moisson aussi petite.

>> Lire : La Suisse a connu en 2024 sa plus faible récolte de blé des 25 dernières années

Les conditions météorologiques défavorables ont aussi affecté la valeur de production fourragère (-17,3%) et viti-vinicole (-5,8%). A l'inverse, la production fruitière a bondi de 20,1% par rapport à la médiocre année 2023. La valeur de production des betteraves sucrières est également en hausse (+9,9%), poussée par l'extension de leur surface et des prix plus élevés.