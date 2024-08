Le message et le livret de vote sur AVS 21 contenaient des chiffres erronés

Le Conseil fédéral a présenté en 2019 un message au Parlement, et le livret de votation de 2022 sur la réforme AVS 21, qui prévoyait notamment de relever l'âge de la retraite des femmes, contenait des chiffres erronés, reconnaît l'OFAS. En réaction, les Femmes socialistes ont déposé vendredi un recours contre la votation.

Vendredi, après la diffusion d'une information à la radio SRF, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a confirmé que des formules de calcul erronées du programme AVS figuraient dans le message en 2019. De plus, certains chiffres dans le livret d'informations pour la votation de septembre 2022 sur AVS 21 se basaient sur des documents liés à des formules erronées.

>> Lire aussi : Elisabeth Baume-Schneider: "Ce qui s'est passé est grave, car ces chiffres sont importants pour l'AVS"

Cependant, la question de savoir si des votations passées sont concernées par ces formules erronées fait l'objet de l'enquête administrative et, le cas échéant, de clarifications juridiques, a précisé l'OFAS. Et l'office d'ajouter que de nouveaux calculs à l'aide des deux modèles alternatifs ne peuvent pas encore être effectués, car les modèles sont provisoires et doivent encore être validés.

L'OFAS a communiqué mardi s'être trompé dans le calcul des projections AVS. Son évolution financière a été présentée de manière trop négative, les dépenses étant de quatre milliards inférieures à ce qui était prévu pour 2033.

>> Relire : L'Office fédéral des assurances sociales se trompe de 4 milliards dans les projections des dépenses de l'AVS et L'erreur dans le calcul de la situation financière de l'AVS suscite des critiques virulentes

Recours déposé par les Femmes socialistes

Comme ces perspectives "apparemment dramatiques" ont été l'une des principales raisons du "oui" serré en septembre 2022 (50,5% de oui) au relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, les Femmes socialistes suisses déposent un recours contre le résultat de la votation, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué.

>> Relire aussi : Oui du bout des lèvres à la hausse de l'âge de la retraite des femmes

Lors de la votation, les femmes ont été privées d'une année de retraite avec de faux arguments, ont argué les Femmes socialistes. Et de rappeler que la situation financière de l'AVS pour les années à venir est désormais prévue jusqu'à 14 milliards de francs meilleure que ce qui était supposé jusqu'à présent.

"Les femmes se sont fait voler de facto une année de rente avec des arguments fallacieux. Ce n'est pas acceptable du point de vue de la politique nationale", a déclaré la conseillère nationale neuchâteloise Martine Docourt, citée dans le communiqué. Elle trouve donc "évident" que, si les votants avaient disposé de toutes les informations, le résultat aurait été différent.

>> En lire plus : Erreur de calcul sur l'AVS: recours des Vert-e-s contre le vote sur la retraite des femmes

ats/vajo