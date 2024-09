Le marché du sourire parfait cartonne, mais peut aussi réserver de mauvaises surprises

Influencé par les stars et les réseaux sociaux, le marché du sourire parfait est en plein boom. Aujourd’hui, on peut presque tout faire avec nos dents: les changer, les blanchir ou encore leur poser un bijou. Mais tout ça n’est pas sans risques.

Vous le connaissez peut-être pour ses vidéos, ses blagues ou encore ses anciennes dents. En 2021, Yoann Provenzano a subi un traitement orthodontique. C'est la nécessité médicale qui l'a convaincu, mais aussi la perspective d'afficher un sourire parfait. "Le dentiste m'a dit: 'C'est bien que vous fassiez ça, parce qu'à terme, vous ne pourrez plus les brosser et elles vont noircir, pourrir et tomber'. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups: j'ai sauvé ces deux dents-là et j'en ai profité pour les réaligner", raconte l'humoriste.

L'humoriste Yoann Provenzano. [RTS]

En échange de vidéos pour documenter son expérience, la clinique lui a offert son traitement, estimé à 7000 francs. "C'est un investissement conséquent et j'ai eu de la chance qu'on vienne vers moi. Je suis conscient de l'aspect unique de la chose", conclut Yoann Provenzano.

Un culte importé des Etats-Unis

L'orthodontie constitue les prémisses de l'esthétique dentaire. Mais depuis une vingtaine d'années, il existe plusieurs autres techniques pour l'améliorer. Pour ceux qui cèdent au culte du "sourire Hollywood" venu des Etats-Unis, la palette d'interventions est large, tout comme l'offre.

Aujourd'hui, les cliniques suisses ont intégré les prestations esthétiques à leur catalogue. Et pour se démarquer, certaines misent même sur les réseaux sociaux. "De nos jours, le patient est acteur de son traitement. Il a envie et besoin de s'informer. C'est pour ça qu'on est là", développe Robin Thomas, associé à la Clinique Hygiène Dentaire.

Dans cette clinique, le volume des prestations esthétiques est croissant. Mais contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, tout n'est pas si simple. Ça commence par un diagnostic du médecin pour déterminer ce qui est faisable. Niveau esthétique, la Clinique Hygiène Dentaire propose des facettes dentaires qu'elle fabrique dans son propre laboratoire, un travail qui prend du temps. Il faut compter plusieurs semaines, voire des mois pour les avoir. Niveau prix, une facette coûte entre 1000 et 1500 francs par dent. Elle tient entre 15 et 20 ans, si on a une bonne hygiène et si elle est bien posée, ce qui n'est pas toujours le cas.

Interventions irréversibles

Certaines interventions sont irréversibles. "J'ai deux dents qui sont mortes parce qu'elles ont été trop stressées", déplore Sabine Petito. Insatisfaite de l'apparence de ses dents, la Vaudoise opte pour douze facettes, un traitement estimé entre 11'000 et 12'000 francs. Mais la pose ne se passe pas comme prévu.

"Je savais qu'on enlevait une couche fine de la dent. Mais quand j'ai vu ce qu'on m'a enlevé, j'ai eu peur". Depuis, Sabine Petito a trouvé un autre spécialiste qui a ajusté ses facettes sans pouvoir sauver ses dents. La société qu'elle avait choisie a, elle, connu des problèmes et a dû se restructurer.

Blanchiment dentaire de plus en plus populaire

Autre prestation esthétique qui a le vent en poupe: le blanchiment dentaire. La prestation coûte entre 350 et 550 francs. Le traitement commence par un diagnostic du médecin-dentiste pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésions, de caries par exemple. Après un détartrage, une gouttière remplie de peroxyde d'hydrogène est placée sur les dents, qui sont exposées durant 15 minutes à la lumière.

Une gouttière remplie de peroxyde d'hydrogène est exposée à la lumière. [RTS]

Attention toutefois: le blanchiment n'est pas faisable chez tout le monde. Il peut entraîner une hypersensibilité dentaire et même des complications si le produit est mal dosé ou s'il s'infiltre dans la bouche ou le corps.

Master en esthétique dentaire

Cette course à l'apparence parfaite influence même les institutions dans leur offre de formation. Un Master en esthétique dentaire existe depuis 2012 à l'Université de Genève. Il coûte 55'000 francs et une dizaine d'étudiants seulement y accèdent chaque année.

Mais tous les cabinets n'ont pas de titulaire de ce master dans leur équipe, car ce n'est pas un prérequis pour pratiquer l'esthétique dentaire. Pour des raisons de santé, il vaut toutefois mieux se renseigner sur le spécialiste à qui l'on confie ses dents. La mise en garde à propos de l'aspect médical est aussi valable pour les produits en vente libre sur internet.

"Souvent moins cher, l'aspect 'do it yourself' est attractif. Mais sans les notions de base, il n'est pas possible de mesurer réellement les conséquences", constate Julian Leprince, responsable du Master en médecine dentaire esthétique à la Clinique universitaire de médecine dentaire de l'UNIGE.

Le grillz, un bijou pour les dents

Prisés de certaines stars américaines, les grillz, objets esthétiques pour les dents, débarquent en Suisse. Amateur de culture urbaine, le technicien dentaire Hugo Paupion est à fond dans cette tendance. "C'est un bijou qu'on pose sur la dent. On peut le mettre à une soirée et le retirer après", explique le jeune homme.

Des bijoux peuvent se clipper sur les dents. [RTS]

"L'entrée de gamme est à 150 francs. Ensuite, les tarifs peuvent monter à 1300-1500 francs avec de l'or ou des diamants." Au vu de l'engouement actuel de la société pour l'esthétique dentaire, ce business pourrait bien continuer à se développer.

Lea Huszno