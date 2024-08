Le gouvernement bâlois dessine les contours de l'Eurovision 2025

Depuis que l'annonce a été faite par la SSR du choix de Bâle pour accueillir l'Eurovision, tous les hôtels de la ville affichent complet: des réservations en grande majorité destinées à l'équipe d'organisation et aux artistes.

Selon Franz-Xaver Leonhard, président de la section Bâle et région d'HotellerieSuisse, il va falloir se montrer créatif pour loger spectatrices et spectateurs: "On est une petite ville. Nous n'avons pas la capacité d'avoir 10'000 chambres: ce n'est pas possible, mais on va trouver des solutions", annonce-t-il au micro de La Matinale. "Nous allons être créatifs: reloger dans le privé, faire des campings, prendre des bateaux-hôtels... On va réussir à avoir plus de possibilités pour les fans qui veulent venir à Bâle et y dormir".

L'organisation hôtelière tentera également de veiller à ce que les prix des logements ne prennent pas trop l'ascenseur.