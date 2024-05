Le fondateur du WEF Klaus Schwab quitte son poste

Klaus Schwab quitte son poste actuel à la tête du Forum économique mondial (WEF) qu'il a créé. L'homme aujourd'hui âgé de 86 ans en a informé mardi dans un courriel le personnel de l'institution.

D'ici janvier 2025, Klaus Schwab passera du poste de président exécutif à celui de président du conseil de fondation, a indiqué le porte-parole. On ignore encore qui succédera à Klaus Schwab. L'actuel numéro 2, Børge Brende, ex-ministre norvégien des Affaires étrangères de 58 ans, est en bonne place. Le changement devrait avoir lieu avant la prochaine édition du WEF en janvier.

Avec cette démarche, Klaus Schwab prépare sa succession. Depuis 2015, le WEF s'est transformé d'une plateforme de rencontres en une institution mondiale de premier plan pour la coopération public-privé, a fait savoir le porte-parole.

Dans le cadre de cette transformation, le WEF connaît une évolution planifiée, passant d'une organisation dirigée par des fondateurs à une organisation dans laquelle un président et une direction de fondation assumeront la pleine responsabilité de la direction.

Restructuration dans la continuité

Depuis sa création en 1971, le WEF est organisé en fondation d'utilité publique. A l'avenir, le conseil de fondation du forum sera, selon les informations fournies, organisé autour de quatre comités stratégiques.

Sur le plan institutionnel, le WEF veut ainsi assurer la continuité. La rencontre annuelle de l'élite dans les montagnes grisonnes doit rester une "plate-forme indépendante et impartiale" pour relever les défis complexes d'un monde en réseau.

Le professeur d'économie allemand Klaus Schwab, né à Ravensburg, dans le sud de l'Allemagne, fils d'un directeur d'usine suisse, avait créé le Forum économique mondial en 1971, avec l'argent de ses parents, ses économies de manager et un crédit. Le forum, avec sa réunion annuelle à Davos (GR), est devenu l'un des plus importants rassemblements de politiciens de haut niveau, de scientifiques et de représentants de la société civile du monde entier.

Plus de 600 employés

Fondation à but non lucratif, le Forum a son siège à Genève. Il emploie quelque 600 personnes dans le monde entier, à Genève, New York, Pékin et Tokyo.

Klaus Schwab a étudié à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, à l'Université de Fribourg et à l'Université de Harvard près de Boston. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie et en sciences économiques et sociales, ainsi que d'un master en administration publique.

Il a dirigé la restructuration du premier groupe suisse de construction mécanique Escher Wyss et a été professeur de politique économique à Genève avant de fonder le WEF. Il est resté professeur à l'Université de Genève jusqu'en 2003, date à laquelle il a occupé plusieurs mandats d'administrateur et fonctions de conseil international. Il s'est ensuite consacré entièrement au développement du WEF.

Avec sa femme Hilde, il a créé en 1998 la Schwab Foundation afin de promouvoir l'entrepreneuriat social et l'innovation. Klaus Schwab a publié plusieurs livres. Le best-seller "La quatrième révolution industrielle" a été publié dans plus de 30 langues.

