Le directeur de Petrosaudi condamné à sept ans de prison dans l'affaire 1MDB

C'était un verdict très attendu: le Tribunal pénal fédéral a condamné mecredi le directeur de Petrosaudi à sept ans de prison et son adjoint à six ans. Les deux hommes étaient accusés d'avoir détourné 1,85 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1MDB entre 2009 et 2010.

La Cour des affaires pénales a reconnu le directeur de Petrosaudi et son adjoint coupables d'escroquerie par métier, de gestion déloyale et de blanchiment d'argent aggravé. Les deux hommes devront également restituer à 1MDB un montant d'environ 2 milliards de dollars américains et 5% d'intérêts accumulés à partir de différentes dates depuis 2009. Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Lors du procès, en avril dernier, le Ministère public de la Confédération (MPC) avait requis une peine de dix ans de prison contre le directeur de la société genevoise, un ressortissant suisse et saoudien, et de neuf ans contre son adjoint, un double national suisse et britannique.

>> Revoir les explications d'Henry Peter dans Forum : Procès du fonds souverain malaisien 1MDB: interview d’Henry Peter / Forum / 4 min. / le 9 avril 2024

Deux lectures des faits diamétralement opposées

Durant les débats qui se sont déroulés sur trois semaines en avril, deux lectures des faits diamétralement opposées se sont affrontées. Pour la procureure fédérale Alice de Chambrier, les deux hommes ont multiplié les astuces pour tromper les dirigeants de 1MDB.

Ainsi, les accusés ont fait croire que Petrosaudi disposait de droits sur de gigantesques champs pétroliers au Turkménistan. En outre, le directeur se serait paré de titres ronflants afin de suggérer des liens étroits avec la monarchie saoudienne. Les deux hommes se seraient aussi assuré des complicités à la tête du fonds malaisien pour éviter que les vérifications de rigueur ne soient menées à bien.

Dès l'ouverture du procès et à plusieurs reprises par la suite, la défense a demandé en vain que la presse et le public soient exclus de l'audience. Elle justifiait cette mesure par les risques qui pèseraient sur le directeur de Petrosaudi et sur sa famille restée au pays en cas de révélations gênantes pour le royaume.

>> Ecouter le 12h30 : Keystone Verdict attendu pour le volet suisse du scandale financier 1MDB / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:38

4,5 milliards de dollars détournés au total

Les avocats se sont efforcés d'accréditer les relations étroites qu'aurait entretenues le patron de Petrosaudi avec des membres de la famille royale. Ils ont cité le prince Turki qui présidait le conseil d'administration de la société. "L'Arabie saoudite est une monarchie absolue", où tout appartient au roi, a souligné l'un des défenseurs. Un nom comme Petrosaudi ne peut pas être utilisé sans l'aval de l'Etat.

La défense a aussi insisté sur la réalité des avoirs pétroliers contrôlés par Petrosaudi et sur le sérieux de ses opérations financières. Si légèreté il y a eu, elle serait uniquement le fait de la Malaisie.

Le scandale 1MDB a abouti au détournement de 4,5 milliards de dollars au total, dont 1,8 milliard par les deux prévenus jugés par le Tribunal pénal fédéral. L'ensemble de l'opération a été orchestré par l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et son conseiller Jho Low. En Malaisie, Najib Razak a été condamné à 12 ans de prison en 2020, une peine réduite de moitié en février 2024.

ats/itg