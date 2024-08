Le danger des morsures de tiques, la salubrité des eaux de piscines et un Suisse de retour du front ukrainien

Le danger des morsures de tiques, les dysfonctionnements au sein de la Clinique de médecine dentaire de Genève, des eaux de piscines difficiles à garder propres, le témoignage d'un Suisse de retour du front ukrainien et la pensée masculiniste qui gagne du terrain: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

TEMOIGNAGES - La morsure de tique, un danger qui peut chambouler une vie

La tique constitue un danger redoutable pour toute personne aimant se promener en forêt. Le petit acarien suceur de sang se loge souvent dans des endroits peu exposés. "Ça ne gratte pas, ça ne pique pas et donc si vous ne vous examinez pas, vous ne la verrez pas", explique Gilbert Greub, directeur du Centre national de référence pour les tiques, dans Mise au Point.

Les tiques peuvent transmettre des maladies (encéphalite, maladie de Lyme) qui peuvent entraîner de graves complications. C'est ce qui est arrivé à Daniel, qui a dû "réapprendre à avaler correctement, à me concentrer pour que ça passe au bon endroit" et à Léanne qui est "extrêmement fatiguée au quotidien et qui a beaucoup de douleurs articulaires".

ENQUETE - Dysfonctionnements à la Clinique de médecine dentaire de Genève

Des étudiants de la Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD) de Genève dénoncent un climat délétère, voire tyrannique, au sein de leur école, a appris la RTS. Ils décrivent des humiliations et des évaluations injustifiées, en particulier envers les universitaires étrangers. Le décanat reconnaît de son côté un problème systémique.

La sonnette d'alarme est partie d'une lettre anonyme qui a poussé les autorités universitaires à lancer une enquête auprès des universitaires de 3e, 4e et 5e année, en formation clinique. Plus de la moitié ont ainsi décrit des situations de maltraitance.

ETUDE - Les mauvaises habitudes des baigneurs qui altèrent les piscines

Selon une étude récente de l’association des chimistes cantonaux de Suisse, près d'une piscine publique sur deux peine à respecter certaines normes en matière de qualité de l'eau. La faute notamment aux mauvaises habitudes des baigneurs.

Pour Christian Barascud, président de l'association des piscines romandes et tessinoises, chaque baigneur et baigneuse peut contribuer à la qualité de l'eau en n'oubliant pas de prendre une douche avant de faire trempette.

Mais la qualité de l'eau est garantie en tout temps. "Quand il y a une non-conformité, c'est vite corrigé."

TEMOIGNAGE - Un Suisse de retour du front ukrainien

La justice militaire suisse a lancé 24 procédures contre des citoyens suisses soupçonnés d'avoir combattu en Ukraine, un du côté russe et 23 du côté ukrainien. Parmi ces volontaires figure Jona Neidhart, un Zurichois de 36 ans. Récemment rentré après deux ans sur le front ukrainien, il critique l'"hypocrisie de la Suisse" face à ce conflit.

Jona Neidhart se dit fier d'avoir combattu pour les Ukrainiens et la liberté. Aujourd'hui, il se considère comme un miraculé, n'ayant subi ni blessure de guerre, ni séquelles psychologiques, en dépit de la barbarie du conflit. "Les Russes sont beaucoup plus nombreux et ne respectent aucune règle sur le champ de bataille. Cela signifie que nous devons nous battre contre un ennemi qui est absolument brutal et sans conscience", témoigne-t-il dans le 19h30.

Désormais, il poursuit son combat dans un livre, dans lequel il dénonce le manque de matériel militaire occidental fourni à l'Ukraine.

DECRYPTAGE - La pensée masculiniste

La pensée masculiniste gagne du terrain dans le monde, attisée par les réseaux sociaux. Pourquoi ce discours collecte-t-il des millions de vues? Pour Alice Apostoly, co-fondatrice et co-directrice du think tank de l'Institut du Genre en Géopolitique à Paris, les jeunes femmes ont une grille de lecture des relations interpersonnelles plus progressistes que les jeunes hommes.

De plus, "je ne suis pas sûre que les jeunes hommes sont sensibilisés par des institutions publiques, en tout cas à l'égalité femmes-hommes", estime la chercheuse dans La Matinale, sans parler des réseaux sociaux, qui "instrumentalisent un certain mal-être et érigent en bouc émissaire le féminisme et les droits des femmes".

