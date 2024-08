Le dalaï lama est attendu en Suisse ce week-end pour sa première visite en six ans

Le dalaï lama sera à Zurich de vendredi à lundi. Il célébrera une cérémonie de longue vie dimanche et donnera un bref enseignement en tibétain au Hallenstadion de Zurich.

Le plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain atterrira à Zurich vendredi à 17h30, faisant escale de son retour des Etats-Unis où il s'est fait opérer du genou. Il rejoindra directement son hôtel, le Hilton de l'aéroport, où sont attendus de nombreux fidèles.

Le grand rendez-vous aura lieu dimanche au Hallenstadion. Plusieurs milliers de personnes se joindront au 14e dalaï lama pour prier. Des activités de la communauté tibétaine en Suisse et au Liechstenstein (TGSL) auront ensuite lieu jusqu'à 14h00.

Selon les informations récoltées par la RTS, le dalaï lama n'aura pas d'autres rendez-vous durant son passage en Suisse. Il quittera la Suisse lundi pour rentrer chez lui, en Inde.

"Refuge spirituel"

Les fidèles ont dépensé entre 36 et 200 francs pour passer une heure avec le dalaï lama, mais sa venue revêt une signification particulière pour la communauté tibétaine, souligne Tenzin Wangmo, la co-responsable romande de la Société d'amitié suisse-tibétaine (SAST).

"Pour nous, les Tibétains, le dalaï lama représente un personnage beaucoup plus important que nos propres parents. C'est notre refuge spirituel. Et de le voir en vrai, c'est une grande bénédiction", explique-t-elle dans La Matinale de la RTS. Le chef spirituel étant âgé de 89 ans, il s'agit par ailleurs d'une occasion à ne pas manquer. "Il prend de l'âge. On ne sait pas combien de fois il va faire des grands voyages pour venir en Suisse", ajoute Tenzin Wangmo.

Cela faisait six ans que le dalaï lama n'était pas venu en Suisse. Sa dernière venue date de 2018, pour les 50 ans de l'institut tibétain de Rikon (ZH), seul monastère bouddhique fondé hors d'Asie sur ordre du guide spirituel.

En 2005, près de 30'000 personnes s'étaient réunies huit jours durant au Hallenstadion pour suivre ses enseignements.

Léa Bucher/edel avec ats