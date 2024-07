Le Conseil fédéral veut serrer la vis face aux fuites dans les médias

La tension monte au sein du Conseil fédéral après de nouvelles fuites dans la presse d'informations liées aux séances du gouvernement, censées rester confidentielles. Ce type de plaintes pour indiscrétion aurait augmenté, symbole de crise et de désunion.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une procédure pénale sur des fuites à propos de la manière dont s'est déroulée la séance du Conseil fédéral du 14 décembre 2023, lors de laquelle les dicastères ont été répartis entre les différents ministres.

Au cœur du dossier: les mésententes des membres du gouvernement et la parution d'informations confidentielles dans la presse. Une pratique qui n'est pas nouvelle, mais désormais davantage combattue. C'est la Chancellerie fédérale qui a porté plainte, en vertu de son mandat qui lui impose de le faire systématiquement en cas d'indiscrétions liées à des affaires du gouvernement.

Le ton se durcit

D'autres enquêtes de ce type sont en cours, dont celle des "coronaleaks", qui a particulièrement défrayé la chronique par son ampleur et son contexte: en pleine pandémie, le chef de la communication d'Alain Berset aurait informé presque systématiquement le patron du groupe de presse Ringier des annonces du gouvernement avant même qu'elles ne soient discutées en séance.

Après cette affaire et plus largement après la pandémie, le ton s'est durci. Le Conseil fédéral dit vouloir "condamner fermement les indiscrétions" et a pris des mesures. La Chancellerie est par exemple chargée désormais d'examiner régulièrement le nombre de personnes qui peuvent accéder à certaines informations confidentielles.

Transparence démocratique?

Malgré tout, ces fuites restent d'actualité. Selon plusieurs personnes proches ou au sein de l'administration fédérale, les plaintes déposées pour indiscrétion ont augmenté. Il faut dire que les indiscrétions peuvent se multiplier dans des moments de crise ou lorsque le gouvernement est désuni.

Pour certains, ces fuites obstruent le bon fonctionnement des institutions. Mais elles permettent aussi aux ministres eux-mêmes de contourner une communication souvent très verrouillée. Par ailleurs, elles éclairent aussi la population sur les coulisses et les réalités derrière certaines décisions importantes pour le pays.

