Le Conseil fédéral veut près de 100 millions de francs pour reconstruire l'Ukraine

La Suisse doit renforcer son soutien à la reconstruction de l'Ukraine. Le Conseil fédéral a transmis vendredi un message au Parlement demandant un crédit d'engagement de plus de 96 millions de francs pour la participation à l'augmentation du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Cette participation à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est principalement destinée à renforcer le soutien à l'Ukraine. Alors que près de 92 millions d'euros (86 millions de francs) seront effectivement versés, le reste constituera les réserves pour les fluctuations du taux de change, indique le gouvernement.

Et de rappeler que l'agression militaire russe contre l'Ukraine entraîne de lourdes pertes humaines et des dégâts matériels immenses. Elle met en péril la sécurité et la stabilité en Europe. Elle met aussi sous pression les marchés émergents et les économies en développement en générant une insécurité alimentaire et énergétique généralisée.

La BERD est le principal investisseur institutionnel en Ukraine et donc un partenaire essentiel, selon le Conseil fédéral. Alors que les pays membres de la banque ont décidé d'augmenter son capital de près 4 milliards de francs en décembre dernier, il est dans l'intérêt de la Suisse d'y participer.

La capitalisation renforce l'action suisse en faveur de l'Ukraine et appuie ses objectifs en matière de politique de développement, de politique économique et de politique extérieure. La coopération avec la banque présente aussi des opportunités pour les secteurs privé et financier suisses, qui pourront s'engager dans des projets financés par la banque, salue le gouvernement. Ces investissements seront inscrits à l'actif du bilan de la Confédération.

Vingt-quatre milliards jusqu'en 2032

Vu le modèle d'affaires de la BERD, chaque euro de capital additionnel génèrera approximativement six euros de prêts. Ainsi, l'Ukraine bénéficiera de la capitalisation à hauteur de quelque 24 milliards de francs au total jusqu'en 2032.

La BERD mettra à profit ses compétences en matière de soutien au secteur privé et appuiera des réformes de gouvernance économique, y compris celles adressant la lutte contre la corruption. Elle contribuera aussi à la cohérence et à l'efficacité de l'aide internationale.

La BERD a été fondée en 1991 pour soutenir le développement de l'économie de marché en Europe centrale et orientale. La Suisse est membre fondateur de la BERD, dispose d'un représentant permanent au Conseil d'administration et préside un groupe de vote dont l'Ukraine fait partie.

ats/vajo