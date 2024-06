Le Conseil fédéral lance sa campagne en faveur de la réforme de la LPP

La réforme du deuxième pilier est "nécessaire" pour financer durablement les rentes futures, affirme le Conseil fédéral. Cette révision de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) prévoit notamment de réduire le taux de conversion minimal ainsi que le seuil d'entrée.

La conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider a présenté lundi à Berne les arguments en faveur de cette réforme attaquée en référendum par la gauche et les syndicats et soumise en votation en septembre. Selon le gouvernement, elle améliorera la couverture des bas salaires et des femmes.

La LPP fait face à un double défi, démographique et financier, a déclaré la cheffe du Département fédéral de l'Intérieur. En parallèles de faibles rendements des placements des caisses de pension sur les marchés financiers, l'espérance de vie augmente et les rentes doivent être versées plus longtemps. Le financement des rentes dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle est donc insuffisant, argue le Conseil fédéral.

Amélioration pour les bas salaires et les temps partiel

Raison pour laquelle la réforme est "nécessaire", estime-t-il. Elle propose de gérer le problème de financement en abaissant notamment le taux de conversion minimal (qui détermine le montant de la future rente) de 6,8% à 6%. Concrètement, cela signifie que pour chaque tranche de 100'000 francs d'avoir vieillesse obligatoire cotisée, la rente annuelle versée baissera de 6800 à 6000 francs.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont prévu des mesures de compensation. Selon eux, la réforme améliorera la couverture des personnes travaillant à temps partiel et avec de bas salaires, en majorité des femmes. La ministre de l'Intérieur et Stéphane Rossini, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ont toutefois reconnu que la réforme n'aura pas le même effet sur tout le monde.

"Le système ne répondra pas à toutes les situations, c'est vrai, car elles sont avant tout individuelles", a admis le responsable de l'OFAS. Certains payeront plus de cotisations pour une rente plus élevée à la fin de leur carrière, tandis que d'autres verseront plus et toucheront au final un peu moins. "C'est une réalité difficilement chiffrable, car cela dépend des caisses de pension", a commenté Stéphane Rossini.

Au final, seul un tiers des assurés devrait être concerné, car la réforme ne touche que la partie obligatoire des rentes, soit les caisses qui offrent le minimum légal de couverture. Les personnes déjà à la retraite ne sont pas concernées.

"Dossier politique complexe"

Le projet a été voté par le Parlement en mars 2023. Il a été approuvé par 113 voix contre 69 et 15 abstentions au National. De son côté, le Conseil des Etats a dit oui par 29 voix contre 8 et 5 abstentions. La réforme a été soutenue par les partis bourgeois et combattue par la gauche.

Dans cette votation, la ministre socialiste se retrouve opposée à son propre camp politique, qui dénonce un démantèlement des rentes. "Il s'agit d'un dossier politique complexe et sensible", a-t-elle dit. Son prédécesseur Alain Berset avait élaboré un projet équilibré avec les partenaires sociaux. La majorité du Parlement l'a transformé, a-t-elle rappelé, sur la base d'un projet moins généreux du Conseil des Etats.

jop avec ats