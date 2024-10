Le Conseil fédéral est opposé au service citoyen

La Suisse ne devrait pas introduire de service citoyen. Le Conseil fédéral est opposé à l'initiative "pour une Suisse qui s'engage" et ne propose pas de contre-projet. Il a transmis mercredi son message au Parlement.

L'initiative "Pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen)" veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

Le Conseil fédéral reconnaît que l'initiative vise à encourager la responsabilité individuelle et collective des personnes de nationalité suisse envers la société par l'accomplissement de services obligatoires. La volonté de renforcer la cohésion sociale grâce à un engagement au bénéfice de la sécurité et de l'environnement est également un argument valable.

Impact sur le marché du travail

Le gouvernement estime toutefois que si l'initiative était acceptée, le double de personnes seraient recrutées et le type de services serait plus important. Un tel besoin n'existe pas, estime le Conseil fédéral.

Par ailleurs, cela priverait le marché du travail de deux fois plus de main-d'œuvre qu'actuellement. Il n'est pas judicieux de concurrencer l'économie avec de la main-d'œuvre moins qualifiée que dans leur activité d'origine. Cela compromettrait les places de travail existantes et entraînerait une dégradation des conditions de travail et de salaires.

Les conséquences économiques sont considérables, indique encore le gouvernement. Les indemnités pour perte de gain doubleraient.

ats/miro