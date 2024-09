Le Conseil fédéral contre une aide indirecte accrue à la presse locale et régionale

La presse locale et régionale ne doit pas bénéficier d'une aide indirecte accrue. Le Conseil fédéral a rejeté mercredi un projet parlementaire en ce sens, qui définit des mesures temporaires pendant sept ans.

Le projet de la commission des télécommunications du National prévoit que les contributions annuelles provenant du budget général de la Confédération et allouées à la distribution régulière des journaux et des périodiques en abonnement de la presse locale et régionale passent de 30 à 45 millions de francs. Les contributions allouées à la presse associative et des fondations doivent passer de 20 à 30 millions.

Le projet vise aussi à soutenir la distribution matinale en semaine des quotidiens et des hebdomadaires en abonnement de la presse régionale et locale. La Confédération doit mettre à disposition, à titre temporaire, 30 millions supplémentaires par an.

Les mesures visent à soulager financièrement les éditeurs et à leur permettre d’investir plus de ressources dans la transformation numérique. Le projet entend supprimer totalement l’aide indirecte à la presse après le délai de sept ans.

Finances fédérales tendues

"Pour des raisons de politique des médias et de politique financière", le Conseil fédéral n'en veut pas. Il se dit toutefois conscient du fait qu’en Suisse, des médias diversifiés et indépendants remplissent une fonction démocratique et politique importante.

Les changements structurels continus mettent les éditeurs sous une pression croissante. La presse est particulièrement touchée, raison pour laquelle la distribution des journaux et périodiques en abonnement bénéficie d’un soutien.

Le Conseil fédéral rappelle qu'en février, il a présenté différentes options pour une aide à la presse étatique et "orientée vers l'avenir". Il souhaite pour l'instant maintenir l'aide à la presse existante, d'autant plus que la situation financière tendue de la Confédération ne permet pas de nouvelles dépenses dans ce domaine.

Augmenter l'aide dans une moindre mesure

Si le Parlement décide d’entrer en matière, le gouvernement est ouvert à l'idée d'augmenter l'aide "dans une moindre mesure". Dans le détail, il propose d’augmenter l’aide indirecte à la presse régionale et locale de 7,5 millions de francs, pour la porter à 37,5 millions par année, ainsi que de renoncer à l’étendre à la distribution matinale. Il souhaite encore limiter cette aide dans le temps, afin qu'elle soit ramenée à son niveau actuel après sept ans.

Le projet doit arriver prochainement sur le pupitre des conseillères et conseillers nationaux. Il met en oeuvre l'initiative parlementaire de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR). Après le rejet en votation de l'aide aux médias en 2022, plusieurs propositions ont été faites au Parlement pour relancer le dossier.

ats/fgn