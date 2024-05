Le changement d'horaire des CFF en décembre sera le plus important vécu en Romandie en 25 ans

Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le 15 décembre, constitue le plus grand changement d’horaire en Suisse romande depuis Rail 2000. Il doit répondre aux attentes de la clientèle en matière de ponctualité tout en assurant la réalisation des nombreux travaux.

L'objectif vise à améliorer l'offre à long terme, ont indiqué mardi à Fribourg les CFF et la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO). Même si ponctuellement la desserte se détériore, l'horaire 2025 apportera de nouvelles liaisons directes avec l'ouest lausannois et des améliorations en trafic régional.

L'horaire, qui avait causé la grogne des collectivités publiques il y a un an, offrira des dessertes renforcées sur la Riviera et le Bas-Valais notamment. Entre Bienne et Genève, la clientèle profitera d'une cadence à la demi-heure, moyennant un changement à Renens (VD). Des liaisons directes sont maintenues aux heures de pointe. Des liaisons directes ont également été rajoutées entre Neuchâtel et Genève le matin et le soir pour les pendulaires.

"Il y a une amélioration par rapport à ce qui avait été présenté initialement, parce que nous avons pu obtenir un accord avec les entreprises de transport de marchandises pour utiliser des sillons marchandises afin de faire circuler les trains", explique le directeur général des CFF Vincent Ducrot, interrogé dans l'émission Forum.

Réserves d'horaire

Président de la CTSO, le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert a salué le "travail de longue haleine" qui a permis d'affiner la version initiale de cet "horaire de chantier", avec la ponctualité et la fiabilité en exergue. Vincent Ducrot a parlé de "très grosse modification". Il s'agit de créer des intervalles supplémentaires, des "réserves d'horaires", pour permettre l'accomplissement des travaux.

Au-delà, l'ex-régie fédérale investira un milliard de francs par an en Suisse romande, a promis Vincent Ducrot. L'argent servira à la réfection des voies et à la rénovation des gares, grandes et petites.

Les CFF prévoient à terme de faire circuler 15% de trains en plus. "Nous avons travaillé dans le sens des clients", a relevé David Fattebert, directeur des CFF pour la Suisse romande. La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite et son collègue neuchâtelois Laurent Favre ont salué les efforts réalisés grâce à la collaboration.

Attentifs pour la suite

"Les cantons resteront attentifs pour que l'horaire 2025 soit évolutif", a insisté Nuria Gorrite. Neuchâtel a salué la cadence à la demi-heure du trajet entre son chef-lieu et Renens ainsi que Lausanne, a détaillé Laurent Favre, sachant que les trois quarts des passagers du Pied du Jura voyagent vers la capitale vaudoise.

"La structure n'a plus été adaptée depuis plus loin que Rail 2000", a ajouté David Fattebert. Les améliorations se sont empilées, avec plus de trains et plus de clients, et des temps d'embarquement et débarquement allongés, de sorte que l'horaire actuel ne dispose plus de réserves de temps suffisantes pour assurer la ponctualité.

En outre, nombre d'infrastructures arrivent au bout de leur cycle de vie et nécessitent d'être remplacées, notamment sur les lignes à fort trafic. Ainsi, 46% des voies seront renouvelées entre Genève et Fribourg ces dix prochaines années. Autant de chantiers pour améliorer l'offre ferroviaire à disposition de la clientèle.

Changements d'habitude

L'horaire 2025 tient compte de l'allongement des temps de parcours de quelques minutes des trains de CFF Grandes Lignes. Il implique des changements d'habitude, avec une modification des minutes de départ pour quasiment tous les trains en Suisse romande ainsi que de nouvelles liaisons et correspondances.

L'"horaire de chantier" sera valable une dizaine d'années et évoluera en fonction des mises en service d'infrastructures. La refonte entraînera dans son sillage l'adaptation des horaires des entreprises de transports publics locales. L'idée consiste à garantir une "chaîne de transport sûre", selon les CFF.

La remise en correspondance des bus régionaux sur le nouvel horaire des trains a nécessité ainsi un énorme travail de planification et de coordination avec les régions, communes et entreprises du secteur. "Une modification d'horaire entraîne toujours une amélioration de l'offre et quelques ombres au tableau".

"Des nouveautés et des détériorations", a résumé Jean-François Steiert, qui a rappelé que des faiblesses avaient été corrigées. "Nous allons consolider une vision commune au sein de la CTSO", a-t-il précisé. La mise en consultation par l'Office fédéral des transports (OFT) s'ouvre dès ce jeudi jusqu'au 9 juin.

"On prend en compte les critiques. Par contre, c'est quand même trois ans de travail extrêmement intensif qui a été fait pour trouver les meilleures solutions possibles", affirme Vincent Ducrot. "Je suis confiant que l'on a une bonne solution pour la majorité de nos clients. Et après, dès le moment où on pourra le faire, on améliorera l'horaire".

