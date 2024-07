Le Centre devrait-il fusionner avec les Vert'libéraux? Un sondage lancé, des avis déjà contrastés

Le Centre devrait-il fusionner avec les Vert'libéraux? Le parti dirigé par Gerhard Pfister a décidé de poser la question à ses sympathisantes et sympathisants afin d'élaborer sa future stratégie à long terme. Mais cette idée est déjà accueillie fraîchement dans le camp vert’libéral.

Dans le cadre d’un grand sondage sur les priorités stratégiques à adopter dans les prochaines années, le Centre a questionné ses quelque 90'000 membres sur la pertinence d’une éventuelle fusion avec les Vert’libéraux, un parti encore jeune qui se situe aussi au centre de l'échiquier politique, mais avec un accent mis sur l'écologie.

Outre cette fusion, les questions du sondage portent également sur la politique familiale, les subventions pour les crèches ou sur un rapprochement avec l'Union européenne. L'institut de sondage suisse gfs.bern a été chargé de l'enquête, qui doit durer jusqu'au 11 août prochain.

Interrogé mardi dans le 19h30, Vincent Maitre, conseiller national et vice-président du Centre Suisse, précise que ce sondage porte sur les relations de l'ex-PDC "avec tous les autres partis, pas seulement les Vert’libéraux". Selon l'élu genevois, il s'agit de saisir "comment les membres entendent se positionner, quelles impulsions ils souhaitent donner vis-à-vis de nos partenaires politiques à Berne".

Accueil mitigé chez les Vert'libéraux

Du côté des Vert’libéraux, l'accueil est plutôt réservé et on affirme miser plutôt sur la collaboration que la fusion. Pour Céline Weber, conseillère nationale vaudoise et vice-présidente du Parti vert’libéral suisse, "ce qui est vraiment primordial, c’est de renforcer un bloc central politique qui soit fort. A ce niveau-là, la question de la fusion ne s’est jamais posée au sein de notre parti".

Ce n’est pas la première fois qu’un pavé est lancé dans cette même mare. Aux dernières élections fédérales, les Vert’libéraux faisaient partie des grands perdants tandis que le Centre était dans le camp des vainqueurs, ce qui a conduit le plus important donateur des Vert’libéraux, l’horloger Georges Kern, à évoquer l’idée d’une fusion. Mais l'idée a été balayée et le mécène a fini par quitter le parti.

Pour Céline Weber, les deux partis sont proches mais tout de même trop différents pour s’unir: "On a une approche plus progressiste, eux plus conservatrice. Et pour nous, l’écologie et l’environnement sont des priorités absolues."

Après la fusion réussie entre le PDC et le PBD

Le Centre, la nouvelle dénomination du parti après l'abandon du vénérable PDC, n'en est pas à son coup d'essai en matière de fusion, puisqu'il fait désormais route commune depuis 2020 avec le PBD, une autre formation politiquement au centre formée par d'anciens membres de l'UDC.

Et de l'avis général, cette fusion lancée sous l'impulsion du Centre et de son président Gerhard Pfister a été une réussite. En effet, lors des dernières élections fédérales fin 2023, Le Centre a récolté 14,1% des voix, soit davantage que les voix additionnées du PDC et du PBD quatre ans auparavant. Ce score a aussi permis au parti fusionné de remonter à la même hauteur que le PLR en termes de force électorale.

Les Vert'libéraux, un parti créé en 2007 qui a réussi une percée lors des élections fédérales de 2019, ont eux suivi un chemin inverse en étant, avec les Vert-e-s, l'un des perdants du dernier scrutin national à l'automne dernier. Le parti a perdu six sièges au National et 0,2 point. Mais si l'on additionne les 14,1% du Centre et les 7,6% des Vert'libéraux, on arrive à près de 22%. Un score certes hypothétique en cas de vote, mais qui placerait le nouveau parti fusionné loin devant le PLR et au niveau du Parti socialiste.

