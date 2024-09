Lancement d'une initiative pour sauver l’agriculture des OGM

Le génie génétique doit être encadré par des règles strictes, estiment l'association pour des aliments sans OGM, Bio Suisse et l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique, qui ont lancé mardi leur initiative pour la protection des aliments.

Les initiants et initiantes demandent que les organismes génétiquement modifiés soient clairement identifiés et étiquetés et que les consommateurs puissent décider s'ils veulent en consommer ou pas.

Alors que certains souhaiteraient des règles assouplies pour les plantes modifiées par les nouvelles techniques génomiques, le conseiller national Fabien Fivaz (NE/Vert-e-s) a, au contraire, souligné l'importance de soumettre tous les OGM, peu importe la technique utilisée pour les produire, à des règles strictes. Sinon les consommateurs vont se retrouver avec des OGM dans leur assiette sans le savoir, a-t-il averti.

La présidente de l'Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique et conseillère nationale Martina Munz (PS/SH) a rappelé que 70% de la population ne souhaite pas d'OGM dans son assiette. Et d'ajouter que les brevets sur les semences contribuent à leur appauvrissement génétique.

Des risques pour l'agriculture bio

De plus, les OGM ne sont pas sans risque, c'est pourquoi l'initiative demande un examen des risques de tous les produits autorisés conformément au principe de précaution, a encore indiqué Martina Munz.

Une libéralisation des OGM entraînerait de nouveaux risques pour les agriculteurs bio. En cas de contamination de leurs champs par des OGM, leurs récoltes pourraient être déclassées et les paiements directs supprimés, a expliqué le président de Bio Suisse Urs Brändli.

Il faut donc que les responsabilités soient clairement définies et qu'une coexistence ne se fasse pas au détriment de ceux qui renoncent aux OGM, a-t-il ajouté. L'initiative fixe les lignes rouges au bon endroit, a complété Vanessa Renfer, paysanne membre d'Uniterre.

