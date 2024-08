Lacs fiévreux sous surveillance, témoins de la guerre à Gaza et deux soeurs au Conseil d'Etat

Les risques du travail avec des délinquants avec pathologies psychiatriques, l'eau des lacs qui se réchauffe toujours plus, la guerre à Gaza dans l'oeil d'un ancien soldat et d'un expert du CICR, la crise du crack à Genève et l'interview des soeurs Dittli, toutes deux conseillères d'Etat. Tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

PAROLES D'EXPERT - "Quand on travaille avec des délinquants avec pathologies psychiatriques, c'est de la dynamite"

Le meurtre d'une femme jeudi dernier en ville de Bâle interroge. Le prévenu, qui souffre de schizophrénie paranoïde, avait déjà tué deux femmes en 2014 et était traité à la clinique psychiatrique universitaire de Bâle. Panteleimon Giannakopoulos, psychiatre et Chef du service des mesures institutionnelles aux HUG, estime dans Forum que le système des mesures d'internement est "très bien balisé en Suisse".

"Pour parler d'un échec du système, il faut une analyse précise du cas. On ne peut pas le dire de façon générale. Par contre, il faut être conscient du fait que quand on travaille avec des personnes délinquantes qui sont passées à l'acte et qui ont des pathologies psychiatriques, c'est de la dynamite. On est dans un sujet qui est socialement et politiquement très chaud et on peut avoir des situations qui dérapent, car très clairement, le risque zéro n'existe pas", relève l'expert.

REPORTAGE - avec les chercheurs qui prennent la température de nos lacs

Avec la canicule, les lacs de Suisse se réchauffent au point d'affoler les thermomètres qui tutoient des records cette année. Les étendues d'eau et leur écosystème sont scrutés par les scientifiques avec des instruments de plus en plus pointus. L'un d'eux, inédit, vient d'être installé dans le lac Léman, à Pully (VD).

La température de l'eau du lac Léman a presque atteint 26°C en ce début de semaine, proche de sa marque absolue de 27°C, enregistrée en août 2023. Le lac franco-suisse a toutefois battu un record cette année: celui de la température la plus élevée à son point le plus profond, avec 6,4°C.

Les scientifiques innovent pour comprendre le réchauffement des lacs suisses

TEMOIGNAGES - briser le silence sur la guerre à Gaza et dénoncer une "catastrophe"

La manière dont Israël mène depuis dix mois ses opérations à Gaza fait l'objet d'intenses critiques, le CICR parlant de "situation catastrophique" pour la population. Mais les critiques fusent aussi au sein de l'armée. Un réserviste israélien démobilisé a accepté de parler mercredi dans l'émission Tout un monde de la RTS.

Lors de son déploiement à Gaza, la réalité du terrain l'a profondément choqué. "Que vous regardiez à droite ou à gauche, ce n'était que des bâtiments en ruine. Toutes les infrastructures étaient complètement inutilisables. Nous avons détruit les routes. Tous les bâtiments que nous avons vus à Gaza étaient au moins partiellement endommagés", témoigne-t-il.

Il évoque aussi une atmosphère chargée de ressentiment et de démonisation des habitants de Gaza après l'attaque terroriste du Hamas.

Le responsable du bureau du CICR dans la bande de Gaza, William Schomburg, a récemment terminé sa mission en Palestine. Invité mercredi dans le 19h30, il juge que "la situation aujourd'hui à Gaza est simplement catastrophique". Le Britannique dit "ne plus avoir les mots pour décrire le niveau de désespoir" de la population gazaouie.

INTERVIEW - "la crise du crack s'est stabilisée à un niveau élevé" à Genève

Depuis quatre ans, le marché du crack s'est implanté à Genève, bouleversant les habitudes des personnes et des milieux concernés. La précarité et l'accessibilité de cette drogue ont contribué à une crise qui s'est désormais "stabilisée à un niveau élevé", selon Thomas Herquel, directeur de l'association Première Ligne à Genève.

Pour lui, il est évident que l'augmentation de la pauvreté en Suisse est l'un des éléments "qui a créé une sorte de terreau fertile" à l'implantation du crack.

"Je pense que les différentes crises qu'on a traversées, dont celle du Covid, ont amené une précarisation globale. Pour les plus pauvres d'entre nous à Genève, il y a tout d'un coup cette drogue qui est arrivée, qui était extrêmement bon marché, moins de dix francs la dose, et qui a donc eu un succès assez fou", analyse-t-il.

INTERVIEW CROISEE - Valérie et Laura Dittli, conseillères d'Etat et soeurs

Elles sont soeurs et sont depuis 2022 conseillères d'Etat, une première dans l'histoire suisse pour une fratrie. Valérie Dittli, en charge des finances dans le canton de Vaud, et Laura Dittli, ministre de la sécurité zougoise, étaient présentes mercredi sur le plateau de Forum. L'occasion pour elles d'évoquer les différences entre deux cantons que tout semble opposer.

