La Suva a économisé 105 millions de francs grâce aux contrôles des factures en 2023

En 2023, l'assurance-accidents Suva a économisé 105 millions de francs de frais médicaux grâce à des contrôles de factures. Près d'un dixième des factures présentaient une erreur ou des imprécisions et ont été renvoyées pour correction.

Les économies sont ainsi de 10% supérieures à celles de l'année précédente, a indiqué la Suva mardi. Les économies de coûts profiteront aux assurés de la Suva sous la forme de primes moins élevées.

L'assureur a contrôlé l'année passée 2,5 millions de factures médicales et hospitalières, dont 70 % de manière automatique.

Factures à double et prestations non assurées

Un système vérifie les factures de frais médicaux qui parviennent à la Suva. S'il ne détecte aucune erreur ou imprécision, le paiement est autorisé. Dans le cas contraire, des employés spécialisés se chargent d'analyser le dossier. "En cas d'irrégularité non justifiable, les factures sont renvoyées aux fournisseurs pour correction", écrit la Suva. La plupart des rejets concernent des factures à double, ainsi que des prestations mal facturées ou non assurées.

D'autres mesures sont prises par la Suva pour freiner les primes. On peut citer notamment les outils d'échange électronique d'informations avec les fournisseurs de prestations et les conventions tarifaires avec les médecins, les hôpitaux et les thérapeutes.

