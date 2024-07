La Suisse romande vit au rythme de la canicule, un défi pour les travailleurs

La journée de mardi a été chaude un peu partout en Suisse. Et si cela fait le bonheur des vacanciers, c'est une autre histoire pour les personnes qui travaillent, en particulier sur les chantiers en extérieur. La vigilance est de mise.

Après les intempéries, les travailleurs font face cette semaine à de fortes chaleurs. La barre des 30 degrés a été largement dépassée ce mardi dans certains endroits de Suisse romande, avec un record à Sion (lire encadré).

En Valais, le plan canicule s’étend d'ailleurs désormais aussi aux travailleurs en extérieur. Avec une alerte de degré 3, la distribution d’eau, de protège-nuque et de crème solaire est de rigueur. Les réflexes les plus évidents ont bien été assimilés. Mais les syndicats aimeraient aller plus loin, par exemple en commençant le travail plus tôt.

Aussi en montagne

Dans le Jura bernois, à plus de 900 mètres, il faisait déjà plus de 25 degrés en fin de matinée. Interrogé dans le 19h30 mardi, Pierre-Yves Zürcher, patron de l'entreprise Creajardin, estime qu'il est normal de lever le pied dans ces conditions. Comment? En utilisant le maximum de machines et en essayant d’enlever les travaux lourds. Par contre, il est très difficile de modifier les horaires, selon lui, notamment pour des questions de bruit. Il ne serait pas possible de travailler à 5h30 du matin en face d'un immeuble par exemple.

En 2023, le canton de Genève avait décidé d’interdire certains travaux particulièrement pénibles l’après-midi. Une première qui n’a pas été reconduite ces jours. La vague de chaleur devrait en effet s’estomper d’ici vendredi.

D'ici là, sur son portail consacré aux dangers naturels, la Confédération met en garde contre un danger de canicule de niveau 3 (marqué) pour le bassin lémanique, une grande partie du Valais, la partie sud du Tessin ainsi que la vallée sud des Grisons, la Mesolcina.

