La Suisse en alerte avec les importantes précipitations annoncées vendredi, des évacuations au Tessin

Après les intenses précipitations des dernières semaines et les importants dégâts occasionnés par les crues et les glissements de terrain, la Suisse est à nouveau en alerte vendredi, alors que MétéoSuisse annonce de nouvelles précipitations sur tout le pays et des cumuls de pluies parfois importants.

MétéoSuisse prévoit une succession d'averses et d'orages pour la journée de vendredi. Ces précipitations orageuses pourraient être régionalement abondantes, notamment au nord des Alpes, dans le Bas-Valais et au Tessin.

Ces orages pourraient être dangereux car ils pourraient se déclencher successivement aux mêmes endroits, avec d'importants cumuls allant de 30 à 50 mm d'eau, voire 80 mm dans certains endroits, a expliqué le météorologue Dean Gill jeudi dans le 19h30. Les sols sont saturés et la limite du zéro degré est à haute altitude, ce qui fait encore fondre la neige et grossir les cours d'eau, détaille-t-il.

Une accalmie est toutefois attendue en soirée et durant le week-end, avec des éclaircies se développant à partir de l'ouest. La semaine prochaine s'annonce ensoleillée et plus chaude.

Des alertes de niveau 3 et 4

A cause de ces pluies parfois importantes, MétéoSuisse a émis une alerte de niveau 4, équivalent à un fort danger, pour la majorité du Tessin, et une alerte de niveau 3 (danger marqué) pour toute la Suisse romande. Le Haut-Valais et la Suisse orientale devraient être globalement plus épargnés.

Dans les zones concernées par ces alertes, il s'agit donc de rester prudent lors d'activités extérieures. Il faut ainsi éviter les randonnées en montagne et rester éloigné des cours d'eau, même si ceux-ci semblent calmes.

Le point sur les prévisions météorologiques avec Dean Gill, météorologue, dans le 19h30 :

Le Tessin sur le qui-vive

Au Tessin, et en premier lieu dans le Val Maggia, ces nouvelles intempéries pourraient également anéantir tous les efforts consentis par l’armée et la protection civile dans la sécurisation des abords des cours d'eau et dans les travaux de déblaiement pour rétablir des voies de communication détruites ces dernières semaines.

Les précisions de La Matinale sur le chantier titanesque entrepris au Tessin :

A l'heure où de nouvelles crues pourraient survenir, de nouvelles évacuations ont été ordonnées par les autorités. L'état-major régional a établi diverses zones d'évacuation dans le Val Maggia que les habitants ont été priés de quitter dès vendredi matin, en coordination avec les communes concernées et les organismes de secours.

Sont concernés par les évacuations le Val Bavona, les hameaux du Val Maggia de Prato Sornico et de Bola-Croisa, ainsi que certains hameaux isolés de cette région. Pour les personnes ne pouvant pas être hébergées chez des parents ou amis, le centre de protection civile d'Ascona pourra être sollicité.

Des habitants du Val Bavona refusent d'être évacués

Des habitants du Val Bavona ont toutefois fait savoir qu'ils ne voulaient pas être évacués à titre préventif.

Pour le vice-président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, interrogé dans La Matinale, ce choix peut se comprendre. "Heureusement, la Suisse est un pays libre et libéral, donc on n'a pas la possibilité d'obliger les gens d'abandonner leurs maisons. Il est important que cette liberté individuelle s'accompagne d'une responsabilité individuelle: les gens qui refusent d'être évacués des zones de danger doivent adopter un comportement correct et ne mettent pas en péril les forces d'intervention."

L'interview de Norman Gobbi dans La Matinale :

