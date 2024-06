La Suisse doit légiférer pour des "multinationales responsables", demande un comité d'élus

Un comité de politiciens bourgeois, comprenant également quelques membres des Vert-e-s et du PS, demande au Conseil fédéral et au Parlement d'introduire "le plus rapidement possible" une loi sur la responsabilité des entreprises coordonnée au niveau international.

La Suisse pourrait devenir dans quelques années "le seul pays d'Europe" sans loi sur la responsabilité des entreprises. C'est ce qu'a annoncé samedi le comité "Appel pour la responsabilité des entreprises au niveau international", qui regroupe 140 politiciennes et politiciens bourgeois du Centre, des Vert-e-s, du PS, du PEV et du PLR, ainsi que huitante entrepreneurs. Le comité demande une loi suivant les grandes lignes des nouvelles directives de l'Union européenne (UE) sur la responsabilité des entreprises. Les Etats membres de l'UE ont approuvé la nouvelle loi il y a une semaine et devront la mettre en oeuvre dans un délai de deux ans. >> En lire plus : Le Parlement européen impose un "devoir de vigilance" aux entreprises, y compris suisses L'objectif est notamment que les grandes entreprises puissent à l'avenir être tenues responsables devant les tribunaux européens si elles profitent de violations des droits de l'homme dans leurs chaînes de production, par exemple du travail des enfants ou du travail forcé. Rejet de l'initiative en 2020 En Suisse, une initiative sur la responsabilité des entreprises a été soumise au verdict des urnes en 2020. Une majorité de la population avait voté pour, une majorité des cantons contre, ce qui a conduit au rejet de l'initiative, une double majorité étant nécessaire. >> Relire : L'initiative "Entreprises responsables" refusée par la majorité des cantons Le contre-projet du Conseil fédéral est entré en vigueur en 2022. Mais, accuse le comité "Appel pour la responsabilité des entreprises au niveau international", il n'a eu pour effet que de pousser les multinationales à produire davantage de brochures sur papier glacé. ats/vajo