La Suisse compte toujours plus de doctorants, une croissance liée aux étudiants étrangers

Les doctorantes et doctorants sont toujours plus nombreux en Suisse, selon un rapport des universités romandes. Leur effectif a doublé en 30 ans, en raison du recrutement d'étudiants en provenance de l'étranger.

Le doctorat, ou PHD, est le diplôme consacré à la recherche académique, obtenu généralement à travers une thèse de doctorat.

Les universités suisses comptaient l'année dernière 21'200 futurs docteurs en physique, en informatique, en étude genre, en droit ou encore en histoire de l'art, soit deux fois plus qu'il y a trente ans, selon un rapport annuel de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO).

Cette croissance du nombre de doctorants est entièrement due au recrutement d'étudiants venus de l'étranger. Secrétaire général de la CUSO, Denis Billotte relève que le taux de doctorants étrangers varie fortement selon les filières. Le génie mécanique (environ 80%) et les sciences naturelles (plus de 70%) font partie des domaines les plus concernés.

Des perspectives de recherche plus larges

Pour ces candidats, la Suisse est attractive en raison de la qualité de la formation, mais aussi grâce aux conditions salariales et matérielles qui sont parmi les meilleures. La situation géographique au centre de l'Europe est aussi un atout.

"Pour quelqu'un qui vient réaliser un doctorat en Suisse, par exemple de Chine ou d'Inde, il y a un certain attrait à se rapprocher du système et des financements européens, et d'intégrer des réseaux de recherche", estime Denis Billotte mardi dans le 12h30 de la RTS.

Le nombre de doctorants suisses est quant à lui stable, mais il reste élevé. La Suisse compte 3% d'habitantes et habitants au bénéfice d'un doctorat, contre 1% en moyenne dans les pays de l'OCDE.

Sujet radio: Etienne Kocher et Alessio Veronnelli (RSI)

Texte web: iar