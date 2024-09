La Suisse compte 9 millions de résidents permanents depuis fin juin

Après le franchissement en début d'été 2023 de la barre des 9 millions d'habitants en Suisse (population permanente et personnes au bénéfice d'un permis de séjour de courte durée cumulées), cette barre a de nouveau été dépassée en juin 2024, cette fois par les seuls résidents permanents.

La Suisse compte désormais plus de 9 millions de personnes établies de manière permanente dans le pays. Le cap a été dépassé en juin, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique. Le pays comptait précisément 9'002'763 millions de résidents permanents lors du décompte du 30 juin 2024, précise l'OFS.

Depuis le premier recensement en 1850 (2,4 millions de résidents), c'est la septième fois que la Suisse franchit un nouveau million. Il a fallu 12 ans pour que la population de la Suisse passe de huit à neuf millions (de 2012 à 2024), soit la même durée que pour passer de cinq à six millions (1955-1967).

Autant de jeunes que de seniors

Parmi la population résidente permanente, l'OFS a recensé 6'560'361 Suisses et 2'442'402 étrangers (27,1%) à la fin du deuxième trimestre. Environ 5,4 millions de personnes étaient âgées de 20 à 64 ans. Les enfants et les jeunes adultes étaient près de 1,79 million (19,9%), tandis que la population des seniors (65 ans et plus) s'élevait à 1,75 million (19,4%).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

L'espace Mittelland, qui comprend les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel et Jura, comprenait 1,95 million d'habitants. On comptait 1,74 million de personnes dans la région lémanique, comprenant les cantons de Vaud, du Valais et de Genève. Le canton de Zurich comptait lui près de 1,61 million d'habitants, tandis qu'environ 1,23 million de personnes résidaient dans le nord-ouest de la Suisse, à savoir dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie.

Les cantons de Suisse orientale (Glaris, Schaffhouse, les deux Appenzells, Saint-Gall, les Grisons et Thurgovie) comptaient eux un peu plus de 1,2 million d'habitants. Les cantons de Suisse centrale (Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug) environ 858'400 résidents permanents et le Tessin environ 358'000 personnes.

>> Lire aussi : Où vivent les 9 millions de Suisses? Nos cartes

Croissance démographique marquée

Pour rappel, la population résidente permanente a augmenté l'an dernier de 1,7% en Suisse pour s'établir à 8,96 millions de personnes. La population a augmenté en 2023 presque deux fois plus vite que l'année précédente. Depuis le début des années 1960, la croissance démographique n'avait jamais été aussi marquée.

Cette forte augmentation s'explique en partie par la comptabilisation des Ukrainiens bénéficiant du statut de protection S dans la population résidante permanente, après une année de résidence en Suisse. Sans ces personnes, la croissance aurait atteint 1,1%.

>> Plus de détails dans notre article : Tirée par les statuts S, la population suisse a fortement augmenté en 2023

vic avec ats