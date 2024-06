La Suisse, château d'eau de l'Europe, doit aussi apprendre à se rationner

L'eau est devenue un enjeu stratégique majeur, y compris en Suisse. Entre des sécheresses estivales qui se répètent, ou au contraire, comme ce printemps, une météo pluvieuse qui remplit les réserves, mais désole les agriculteurs, la gestion de l'eau est devenu un vrai défi politique et logistique.

Si la Suisse est parfois surnommée le château d’eau de l’Europe, c'est d'abord en raison d'un chiffre déjà très parlant: si la Suisse n'occupe que 0,4% du territoire européen, elle possède en revanche 6% des réserves d'eau douce du continent, et ce pour plusieurs raisons.

Chaque année, il pleut presque deux fois plus en Suisse que la moyenne européenne. Et vu notre situation géographique au cœur des Alpes, une partie de cette eau est stockée temporairement sous forme de glace ou de neige.

Moins de neige et de glace

Enfin, les eaux suisses alimentent directement quatre fleuves européens: le Rhin, le Rhône, le Pô et le Danube, d'où ce surnom de château d'eau de l’Europe.

Pourtant, depuis quelques années, la réalité est un peu différente. En Suisse, 40% de l'eau consommée provient aujourd'hui de la couverture neigeuse. Or, la réserve de neige diminue depuis de nombreuses années, tout comme la réserve de glace. Le volume des glaciers a été quasiment divisé par trois depuis 1850.

Moins de neige et moins de glace signifie moins de stock en été, surtout quand on en a le plus besoin.

Enjeux urbanistiques et politiques

L'accès à l'eau est ainsi devenu en Suisse un critère prépondérant en matière d'urbanisme ou de politique publique. De plus en plus de communes doivent s'adapter ou limiter leurs zones à bâtir, en raison du manque d'eau.

"L'eau, c'est le tourisme, la production d'énergie, c'est pour l'industrie, les ménages, pour la faune et la flore, vraiment tout ce qui concerne un canton ou un pays", souligne Laurent Horvath, délégué à l’eau du canton du Valais et premier "Monsieur Eau" du pays.

Son travail consiste ainsi à coordonner toutes les actions autour de l'eau dans son canton. "En Valais, ce sont les communes qui sont propriétaires de l'eau", rappelle-t-il, "il faut donc trouver des solutions, au vu des changements actuels".

Car le besoin de s'adapter est bien là, note le responsable. "L'eau, quand on en a assez, est invisible. Mais quand on en a trop, qu'elle déborde, ou qu'on en a nettement moins, on ne voit alors plus qu'elle. Les citoyens sont vraiment interpelés pour se dire 'l'eau, c'est la vie.'"

