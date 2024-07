La Suisse célèbre le 1er Août à partir de mercredi soir

La célébration de la fête nationale débute ce mercredi dans de nombreuses communes. Durant deux jours, discours, brunch à la ferme, feux d'artifice ou autres spectacles de drones vont se succéder aux quatre coins du pays.

Au total, les membres du Conseil fédéral prononceront 19 discours durant ces deux jours. Le ministre UDC des transports Albert Rösti réalisera un véritable marathon en s'exprimant lors de sept manifestations différentes. La présidente de la Confédération Viola Amherd, elle, ne prendra la parole qu'à une occasion, en Argovie.

Les membres du gouvernement ne viendront pas beaucoup en Suisse romande. Seuls deux discours y sont prévus: Guy Parmelin s'exprimera jeudi à Jussy (GE), alors qu'Elisabeth Baume-Schneider participera à un brunch à la ferme à Saint-Pierre-de-Clages (VS).

La ministre des finances Karin Keller-Sutter sera elle à New York. Le chef de la diplomatie Ignazio Cassis a pour sa part déjà commencé à célébrer la fête nationale. Il était mardi soir à la Maison suisse aux Jeux olympiques de Paris. A la mi-juillet, il s'était rendu en Amérique latine pour des visites officielles et avait participé aux célébrations de la communauté suisse au Pérou et de l'ambassade suisse au Costa Rica.

L'appel de la ferme

Comme Elisabeth Baume-Schneider, de nombreux Suisses se rendront à la ferme pour le brunch. Cette année, quelque 280 exploitations de tout le pays ouvrent leurs portes et invitent la population à venir prendre le petit-déjeuner sur leur domaine.

A Berne, le Palais fédéral ouvrira lui ses portes à Berne jeudi de 08h30 à 16h30. La présidente du Conseil des Etats Eva Herzog et son collègue du Conseil national Erich Nussbaumer répondront aux questions du public. Et des guides expliqueront le fonctionnement du Parlement.

Le soir, certaines communes perpétueront la tradition des feux d'artifice. Mais de nombreuses localités ont d'ores et déjà renoncé aux spectacles pyrotechniques, leur préférant des spectacles sons et lumière ou d'autres shows de drones.

ats/miro