La Suisse accroît les contrôles à ses frontières pendant les JO et l'Euro de football

De juin à septembre, la Suisse renforcera temporairement les contrôles aux frontières en raison des Jeux olympiques d'été en France et l'Euro de football masculin en Allemagne. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'agir contre la menace terroriste accrue.

L’Allemagne organise du 14 juin au 14 juillet le Championnat d'Europe de football masculin. La France accueille, elle, du 26 juillet au 8 septembre 2024 les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques.

Menace terroriste élevée

Comme le groupe Etat islamique a appelé à commettre des attentats contre ces manifestations sportives, les services de renseignement suisses et étrangers jugent la menace terroriste élevée. Même si la Suisse n'est pas aussi directement exposée que ses deux voisins, des manifestations publiques organisées sur sol helvétique en lien avec ces compétitions, comme des projections publiques, peuvent aussi être la cible d'attaques, estime le gouvernement.

Et de relever que la conférence sur la paix en Ukraine, qui se déroule au Bürgenstock à la même période, est aussi un événement majeur qui pourrait être visé.

Contrôles ciblés

Il ne s'agit pas d'un rétablissement formel des contrôles aux frontières intérieures, mais d'un renforcement des contrôles prévus dans le dispositif douanier actuel appliqué à la frontière et dans la zone frontalière, précise le Conseil fédéral. Les contrôles seront ciblés sur la lutte contre le terrorisme et fondés sur une analyse des risques.

Les contrôles de marchandises et de personnes seront intensifiés à des points de passage frontalier revêtant une importance névralgique et dans les zones frontalières. Ces mesures contribueront à renforcer la sécurité et donc à endiguer la menace terroriste.

En plus du renforcement des contrôles, les pouvoirs publics suisses ont aussi arrêté une série de mesures supplémentaires pour répondre au besoin de sécurité accru pendant les grandes manifestations à venir. Les autorités compétentes en matière de sécurité coopèrent étroitement au niveau intercantonal, mais aussi international et détachent des agents de police spécialisés pour prêter main-forte aux autorités allemandes et françaises.

ats/juma