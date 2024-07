La Suisse à la traîne pour l'autorisation des médicaments en comparaison internationale

Il faut en moyenne 249 jours de plus pour autoriser la mise sur le marché d'un médicament en Suisse par rapport à l'Union européenne, montre une étude publiée mercredi. Pour Interpharma, les patients helvétiques accèdent de moins en moins facilement à des médicaments parfois vitaux.

L'étude de benchmarking menée par l'industrie pharmaceutique et Swissmedic montre que les entreprises déposent leurs demandes d'autorisation plus tard que dans l'UE et que les procédures prennent plus de temps, critique l'association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche.

L'étude, publiée mercredi sur le site de Swissmedic, montre que l'autorité helvétique d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques a été plus lente de 11% que son homologue européenne, l'EMA, à traiter les demandes concernant des médicaments contenant de nouveaux principes actifs. Pour les demandes d'extension d'indications, le retard est de 19%.

L'écart est encore plus important avec les Etats-Unis: il est de 31% pour les nouveaux principes actifs et de 48% pour les extensions d'indication.

Hausse de 48%

Selon Interpharma, un médicament est ainsi autorisé en moyenne 249 jours plus tard qu'auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Soit une augmentation de 48% par rapport à 2022. Et les entreprises ont déposé leur demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de Swissmedic 244 jours après celle adressée à l'EMA.

Dépôts de demande pour des nouvelles substances actives, toutes procédures (2021–2023). [Interpharma]

Pour Interpharma, ces retards sont dus à une détérioration des conditions cadre en Suisse, ce qui rend le marché helvétique moins attrayant.

Par ailleurs, selon des données d'Interpharma, le délai d'attente pour accéder aux médicaments est désormais de 301 jours depuis leur autorisation jusqu'à leur prise en charge par la caisse maladie.

Swissmedic a approuvé l'an dernier au total 41 demandes de nouvelles autorisations de mise sur le marché de médicaments contenant de nouveaux principes actifs. Vingt-neuf d'entre elles ont été incluses dans l'étude. Pour les demandes d'extension, 65 ont été approuvées et 64 d'entre elles ont été prises en compte dans l'étude.

ats/edel