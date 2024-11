La Suisse a connu en 2024 sa plus faible récolte de blé des 25 dernières années

Les récoltes ont été marquées cette année par de faibles rendements et de petites quantités pour la plupart des cultures. Les pluies abondantes ainsi que le manque de lumière ont ainsi provoqué la plus faible récolte de blé panifiable depuis 25 ans.

En 2024, le blé panifiable (-31.6%), l'épeautre (-45.8%) et le seigle (-29.4%) affichent des récoltes bien inférieures à celles de l'année dernière, a indiqué fin octobre l'Organisation de la branche suisse des céréales, oléagineux et protéagineux (swiss granum). Concernant l’épeautre, il faut toutefois tenir compte du fait que la surface cultivée était inférieure d'environ 18% à celle de l’année précédente.

Au total, la récolte de cette année a débouché sur un volume de céréales panifiables de 250'773 tonnes, contre 373'136 tonnes en 2023. Il s’agit de la plus faible récolte des 25 dernières années. Les rendements moyens sont très bas pour toutes les cultures et sont inférieurs de plus de 30% à la moyenne des 10 dernières années.

De faibles rendements ont aussi été enregistrés pour toutes les céréales fourragères, inférieurs de 25% à 30% à ceux des dix dernières années. La récolte de colza a également baissé de 9,5% sur un an, marquée par la météo défavorable, mais aussi la pression accrue des ravageurs. Les quantités de soja et de tournesol seront quant à elles recensées à la fin novembre.

Trop de pluie

Les conditions météorologiques ont constitué le problème principal des récoltes de céréales panifiables, notamment les pluies excessives et le manque de lumière. Cela a provoqué des retards pour les semis, une pression accrue des maladies et donc une baisse du potentiel de rendement. La météo a aussi affecté la qualité du blé panifiable.

Les quantités de céréales non aptes à la panification, notamment à cause d’une contamination par les mycotoxines (toxines naturelles produites par certaines moisissures), s’élèvent à près de 20'000 tonnes et peuvent être commercialisées dans le secteur fourrager. Environ 2000 tonnes ont même dû être éliminées. Tout cela entraîne des pertes de revenus pour les producteurs.

En tenant compte des stocks disponibles au 1er juillet dernier, il résulte un solde positif de la récolte de céréales panifiables de cette année d’environ 6000 tonnes. Selon l’estimation des partenaires du marché, cette quantité ne suffira pas jusqu’à la nouvelle récolte en 2025.

Un approvisionnement assuré

En conséquence, swiss granum a déposé une demande auprès de l'Office fédéral de l’agriculture, comprenant une augmentation de 60'000 tonnes du contingent tarifaire pour 2025, ainsi qu'une adaptation de la répartition des quantités libérées. Ces mesures permettront de mettre à disposition au total 110'000 tonnes de céréales panifiables pendant le premier semestre 2025.

Avec l’augmentation du contingent tarifaire de 20'000 tonnes pour 2024 déjà décidée le 30 octobre dernier par le Conseil fédéral, l’approvisionnement en céréales panifiables peut ainsi être assuré jusqu’à la prochaine récolte, assure swiss granum.

