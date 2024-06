La SSR arrêtera complètement la diffusion radio FM à la fin de l'année

En 2014, les radios suisses ont accepté d'éteindre la diffusion FM de leurs programmes au plus tard en 2024. La SSR désactivera donc ses antennes FM au 31 décembre. La technologie est jugée obsolète car elle est utilisée par moins de 10% des auditeurs et des auditrices.

L'Office fédéral de la communication (OFCOM), les radios privées et la SSR ont commencé à planifier le passage des FM au DAB+ il y a déjà une dizaine d'années, explique la SSR jeudi dans un communiqué. Or, les prévisions se sont confirmées: la part des personnes qui écoutent ses chaînes exclusivement via la FM stagne aujourd'hui à moins de 10%.

C'est généralement vers la diffusion DAB+ ou IP (internet) que le public se tourne pour écouter la radio. Ces technologies offrent une meilleure qualité sonore et un plus grand choix de programmes. Elles sont aussi plus efficientes en termes d’énergie comme de coûts. Enfin, elles permettent de transmettre des informations sous forme de texte et d'image.

Des coûts jugés disproportionnés

Par ailleurs, depuis 2020, la branche n'est plus tenue de diffuser les programmes radio via cette technologie et le maintien de trois technologies de diffusion parallèles coûte cher. L'entretien et le renouvellement des installations FM sont coûteux et donc désormais disproportionnés, argue encore la SSR.

Ainsi, au vu des économies imposées à la SSR, du fait du recul des recettes publicitaires, du renchérissement et des pressions politiques, de nouveaux investissements ne sont plus justifiables.

À noter que l'Office fédéral des routes désactivera lui aussi d'ici la fin de l'année les installations FM des tunnels autoroutiers au profit de la réception numérique. Les nouveaux véhicules mis en circulation sont, depuis plusieurs années, équipés de série avec la technologie numérique.

Sujet développé dans le flash de 10h sur RTS La Première

ats/jop