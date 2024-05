La situation de la biodiversité en Suisse est pire qu'à l'étranger

Le Festival de la nature 2024 sera lancé à l'occasion de la Journée internationale sur ce thème mercredi. Du 22 au 26 mai, quelque 750 manifestations sur la nature et la biodiversité auront lieu dans tout le pays.

Les thèmes principaux du festival, organisé pour la treizième fois et dont le slogan est "En nature Simone", sont cette année la biodiversité urbaine et l'infrastructure écologique, et veut inciter les participants et participantes à découvrir leur environnement naturel immédiat